Evento on-line e gratuito vai apresentar roteiros turísticos de BH

Como será 2021? Essa, com certeza, deve ser uma das perguntas mais frequentes em todo o mundo, após o ano atípico em razão da pandemia de COVID-19 e com inúmeras restrições. Ir e vir, abraçar, encontrar amigos e familiares e fazer viagens. De repente, tudo isso mudou e ganhou um significado ainda maior em decorrência da necessidade de isolamento social.









O projeto é idealizado pelos empresários Luana Bastos e Marden Couto, do portal Turismo de Minas, e conta com o patrocínio da Belotur. O #VemPraBH mostrará Belo Horizonte pelo olhar de cinco criadores de conteúdo digital das áreas de turismo e de gastronomia. Eles apresentarão cinco roteiros turísticos na capital mineira, mostrando hotéis, atrativos, serviços, bares e restaurantes.





“Acredito que 2021 será um ano de retomada do turismo. Os brasileiros estão buscando viagens regionais, no próprio país. E BH tem muita opção interessante para se conhecer, além de uma gastronomia única. Esse diferencial, inclusive, garantiu à nossa capital o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco”, afirma Marden Couto, um dos resposáveis pelo evento.





Os roteiros estão sendo gravados previamente, seguindo todos os protocolos de segurança contra a COVID-19 e serão exibidos ao vivo no dia do evento em formato de vídeo e e-book, com informações do que fazer e onde comer e se hospedar na cidade. O evento será on-line e gratuito. A transmissão será feita no canal oficial do Turismo de Minas no YouTube.





Além da transmissão ao vivo, os espectadores poderão baixar gratuitamente o Guia Turístico de Belo Horizonte, em formato de e-book, o qual ficará disponível no site do Turismo de Minas, logo após o evento.

“Como atualmente não é possível visitar os pontos turísticos de forma presencial, muitos espaços como museus, igrejas, parques e praças, estão oferecendo visitas virtuais. É uma alternativa de viajar sem sair de casa”, lembra Luana Bastos.





Serviço:

#VemPraBH - Evento online e gratuito

Dia: 30 de janeiro, das 14h às 20h

Transmissão no canal de viagem: youtube.com/turismodeminas

Programação e mais informações: www.turismodeminas.com.br

Instagram: instagram.com/TurismodeMinas

Realização: Turismo de Minas

Patrocínio: Belotur