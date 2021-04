Parque Nacional do Caparaó reabre nesta quinta-feira (22/4). Confira regras

A entrada mineira receberá visitantes das 9h às 15h e a capixaba, das 8h às 15h (foto: Reprodução/Wikimedia Commons)

reabre suas portas para visitação pública nesta quinta-feira (22/4). Em comunicado nas redes sociais, a administração do parque afirma estar em conformidade com o disposto em deliberações, decretos e demais normativas estaduais e dos municípios que abrangem as portarias capixaba e mineira.

Devido à pandemia de COVID-19, normas de segurança pré-estabelecidas deverão ser respeitadas por todos os visitantes.





Nas áreas de uso comum como estacionamentos,, estradas, acampamentos e outros, deverá ser mantido o distanciamento obrigatório de pelo menos dois metros entre as pessoas – exceto aquelas que residam na mesma casa ou que estejam se hospedando juntas.

Considerando que não serão permitidos quaisquer tipos de aglomerações, também fica suspensa a realização de churrasco e outras atividades similares, mesmo em áreas apropriadas.



Os piqueniques em família continuam autorizados.



Também é necessário respeitar as limitações de usuários em locais como sanitários (máximo de duas pessoas por vez), portaria e demais áreas cobertas ou fechadas, conforme a sinalização do local.

Às quartas-feiras, o parque estará fechado à visitação, para manutenção de estradas, trilhas e atrativos.

Visitação portaria de Pedra Menina – ES

A portaria de Pedra Menina receberá visitantes todos os dias da semana (exceto às quartas), com entrada entre 8h e 15h e saída impreterivelmente até as 16h.

O limite diário de visitantes será de 80 pessoas.



Só serão permitidas visitas realizadas a pé, os veículos deverão ser estacionados no pátio externo do parque e adjacências.



Só será permitido o acesso aos atrativos: Casa Fria, Macieira, Cachoeira dos Sete Pilões e Cachoeira do Aurélio (incluindo o Mirante do Aurélio).

Os demais atrativos permanecem fechados à visitação (inclusive camping).

Visitação portaria de Alto Caparaó – MG

A portaria de Alto Caparaó receberá visitantes todos os dias da semana (exceto às quartas), com entrada entre 9h e 15h e saída impreterivelmente até as 16h.

O limite diário de visitantes será de 275 pessoas.



Só será permitido o acesso aos atrativos: Vale Verde, Mirante do Jacu, Mirante do Zé Pedro, Cachoeira Bonita, Mirante da Tronqueira e Vale Encantado.

Continuam impossibilitadas as visitas ao Terreirão, Picos ou quaisquer outros atrativos não citados.