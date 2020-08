Retorno ao turismo em Aruba: o que foi feito para garantir a segurança

Com a aplicação do Aruba Health & Happiness Code, que envolve protocolos de higiene, segurança e distanciamento social em hotéis, agentes e atrações turísticas, a ilha recebeu o selo WTTC "Safe Travel", que identifica os destinos que atendem às condições de segurança para receber os turistas.





Com os protocolos adequados, o governo de Aruba quer garantir a segurança do turista, a partir de medidas que vão desde a operação em aeroportos, as condições no avião, e até práticas específicas no destino em hotéis e atrações turísticas.





"Tomamos medidas para que todos os nossos visitantes se sintam seguros quando viajam para nossa feliz ilha e desfrutem das melhores férias e experiências neste período", afirma Miriam Dabian, diretora para a América Latina da Autoridade de Turismo de Aruba (ATA).





Atualmente, Aruba recebe turistas do Caribe (exceto República Dominicana e Haiti), Canadá, Europa e Estados Unidos. A partir da revisão minuciosa da evolução e do êxito das medidas tomadas, o processo de abertura de fronteiras da ilha será ampliado para outros mercados da América Latina e do mundo.









Confira as políticas adotadas pelo governo de Aruba:









Antes de viajar









– Visitantes devem preencher obrigatoriamente o cartão de embarque e desembarque na página www.edcardaruba.aw





– Fazer o teste de PCR de 72 a 12 horas antes de viajar ou compre-o para realizar em Aruba, na página www.edcardaruba.aw

– O seguro médico obrigatório deve ser adquirido com 72 horas a quatro horas de antecedência no site.









No aeroporto





– A imigração solicitará as informações e a documentação exigidas pelo Governo de Aruba. O turista deve levar consigo a aprovação de viagem, o resultado do teste de PCR e cartão de febre amarela.



– Os viajantes que não forneceram previamente um resultado negativo no teste de PCR devem levá-lo ao aeroporto na chegada.



– Os turistas com teste de PCR negativo antes de viajar responderão a perguntas sobre saúde e controle de temperatura.



– No avião para Aruba e no aeroporto Reina Beatrix, é obrigatório o uso de máscaras.





No hotel





– Se o teste PCR for realizado em Aruba, será designado ao viajante um quarto no hotel para uma quarentena de 24 horas. Os hotéis e outros tipos de acomodação têm protocolos de saúde para manuseio de bagagem, segurança no elevador e serviços de limpeza rigorosos.





– Cada hotel terá medidas adicionais, como check-in digital, pagamentos on-line e regras de distanciamento social.





– Todas as acomodações devem ser certificadas pelo selo Aruba Health & Happiness Code.









Se tiver sintomas





– Aruba está preparada para lidar com casos de COVID-19 com testes de PCR e atendimento médico.





– Os visitantes devem entrar em contato com o anfitrião do hotel e ligar para o Centro de Assistência Médica.





– Os turistas terão que esperar isolados pelos resultados dos testes.









Atividades na ilha





– Os turistas são aconselhados a levar máscaras na mão para usar em situações em que seja difícil de manter o distanciamento social.





– Os passeios de jipe serão em grupos menores, com métodos de limpeza exigentes.





– Em Aruba, as praias são largas o suficiente para evitar multidões e manter distância física.









Sobre Aruba













Os visitantes podem desfrutar de uma temperatura média de 28 graus centígrados, seja na praia ou na cidade, com ventos suaves que refrescam o clima e com a sorte de estar fora do cinturão de furacões, graças à posição geográfica.



Para conhecer mais sobre o destino, visite a página www.aruba.com