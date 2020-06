(foto: AFT Comunicação Integrada / Divulgação. )

O Ministério de Turismo da(MITUR) anunciou a reabertura da indústria turística paraa partir deA data prevista faz parte da fase 4 das medidas anunciadas pela Comissão de Alto Nível paraadotadas pelo país.Segundo o Ministro do Turismo dominicano, Francisco Javier García, “a partir de 1º de julho, a indústria turística dominicana está pronta para começar a receber seus viajantes de maneira responsável e acatando a todas asdos órgãos nacionais e internacionais sobreA MITUR também informou que a maioria dosirá operar com normalidade a partir da data de reabertura. Além disso, informou que entidades governamentais têm trabalhado em conjunto com o setor privado para desenvolverque garantam a saúde dos residentes e turistas.“Desde o momento do desembarque dos turistas em nosso país, as medidas implementadas irão garantir umapara que possam desfrutar dos atrativos que fazem da República Dominicana o principal destino do Caribe”, disse Francisco Javier García.* Estagiário sob a supervisão da editora Teresa Caram