(foto: Paulo Salles / Divulgação)

O município paulista deretomou 50% das atividades deno dia 1° de junho. A chamada retomada consciente segue o plano deque entra em ação em todo o estado de São Paulo.As secretarias de Turismo e de Saúde, em parceria com a(Associação das Empresas de Turismo de Brotas), criaram umpara a operação das atrações de aventura, como rafting, boia cross e tirolesa, que pretende minimizar osDe acordo com o documento, os proprietários de parques e operadoras serão responsáveis pela adoção das. Comerciantes e empresários também estão sendo preparados com treinamentos para a retomada gradual das atividades.Além disso, serão. Entre as normas está a sinalização adequada nas trilhas, sanitários e outras instalações sobre as práticas de higienização; o uso de luvas de látex, máscaras e viseiras por parte dos funcionários; e instalação de higienizadores líquidos em diversos pontos dos parques para a limpeza de superfícies e uso do público.Também há recomendações específicas para os turistas. Nas atividades aquáticas, deve ser respeitada a. Antes de entrar no transporte, o visitante passa por uma entrevista sobre a existência de qualquer sintoma relacionado àe tem a temperatura corporal aferida.Além disso, oexceto nas aquáticas, é obrigatório. A redução da capacidade de atendimento pela metade será obrigatória em todos os estabelecimentos. A medida inclui, além das operadoras de turismo de aventura, ecoparques, hotéis, pousadas, bares e restaurantes.O secretário de Turismo de Brotas, Fábio Pontes, afirmou que, apesar do retorno ainda trazer restrições, o município está preparado para colocar em prática um“É um momento de grande expectativa, em que as pessoas podem voltar a se divertir em nosso destino, mas sem deixar de tomar asque as autoridades de saúde recomendam no”.* Estagiário sob a supervisão da editora Teresa Caram