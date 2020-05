Operadoras de turismo registram perda de mais de R$ 1 bilhão em abril

(foto: Pixabay / Reprodução)



Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), em parceria com o Laboratório de Estudos em Sustentabilidade e Turismo da Universidade de Brasília (LETS/UnB), constatou que as perdas das operadoras de turismo no mês de abril passaram de R$ 1 bilhão.





A pesquisa, que tinha o intuito de medir osda, foi feita com associados da Braztoa. O estudo também revela que, em meio a tantos desafios, o ano de 2020 deve terque pode ser de R$ 7,7 bilhões a R$ 11,3 bilhões.A maioria das operadoras (54%) não realizou nenhuma venda no mês. Em março, este número era de 45%. Entre as empresas que conseguiram, somente 24% venderam produtos de embarques até julho de 2020. 93% delas venderampara o segundo semestre e 84% para o próximo ano.Das empresas que comercializaram, 64% registraram 90% ou mais de vendas de viagens nacionais, confirmando a tendência de que o faturamento doseja beneficiado em 2020. O faturamento no mês de abril não foi nem de 10% comparado ao mesmo período em 2019, segundo 80% das empresas.Isso representa certa de R$ 1,08 bilhão. Além da pandemia, outras dificuldades apontadas são ae a notícia de que o(Imposto de Renda Retido na Fonte) sobre remessas foi para 25%. A expectativa para 2020 é uma queda de faturamento de 51% a 75% (R$ 7,7 bi a R$ 11,3 bi) em relação ao faturamento registrado em 2019 (R$ 15,1 bi).Além disso, para 48% das empresas houve um aumento de pedidos de cancelamento em relação a março: 28% registraramconstantes, 18% indicaram diminuição de pedidos e somente 5% não tiveram viagens canceladas.O estudo ressalta que oda queda das viagens implica também nos(hotéis, pousadas, empresas de aluguel de veículos, entre outros) e na, já que os turistas consomem outros serviços além dos oferecidos pelos associados.Sobre a retomada das viagens, considerando o cenário atual, 58% das empresas esperam comercializarno segundo semestre de 2020. Enquanto isso, 13% apontam para 2021. Em relação a, metade indica vendas para o segundo semestre deste ano e 42% apontam para 2021.





Cenários para o turismo mundial

O professor, da Universidade Victoria de Wellington, da Nova Zelândia, participa nesta sexta-feira (29), a partir das 17h, doCenários para o turismo global, que vai promover um debate sobre o futuro do turismo no cenárioO docente é especializado em planejamento de cenários futuros e perspectivas da área de viagens, leciona na Escola de Administração da instituição de ensino neozelandesa e é considerado um dos principais profissionais do mundo nesse tema.O evento ée terá tradução simultânea para português. As inscrições estão abertas on-line em: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_el6k3eRMSn-nfLJtmC7v6Q * Estagiário sob a supervisão da editora Teresa Caram