O SINDEPAT (Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas) convidou as principais entidades nacionais de turismo para aderirem a campanha “ViajePeloBrasil.



O intuito do movimento é estimular o turismo local e valorizar os destinos nacionais, que foram gravemente impactados pelas paralisações em razão da pandemia de coronavírus.





O setor de turismo brasileiro se prepara para uma retomada comCom a campanha, o SINDEPAT espera que, por meio dos associados de todas as entidades, a mensagem do projeto chegue a todos os brasileiros, incentivando a viajarem pelo próprio país.“Nosso objetivo com a campanha é despertar o desejo do viajante brasileiro, para quando possível, optar por vturismo doméstico e a economia nacional como um todo”, disse o presidente do SINDEPAT, Murilo Pascoal, e também CEO do Beach Park.