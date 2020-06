(foto: Pixabay / Reprodução)

Uma pesquisa realizada pela, plataforma de venda de passagens e milhas aéreas, apontou que ossão os mais procurados para o período. O estudo levantou as intenções de busca por voos nos próximos 60 dias.No levantamento, a empresa destacou que os 83% da preferência por voos nacionais se justificam pelas restrições das, que ainda apresentam reabertura incerta. Além disso, outros fatores são oe compromissos pessoais, como reencontrar a família.Nordeste são as mais procuradas. No ranking, aparecem Salvador, Fortaleza, Recife, Maceió e Natal entre as mais buscadas. São Paulo e Porto alegre também se destacaram.Outro dado da pesquisa que aponta a preferência pelo turismo doméstico foi a queda de preço médio das tarifas para alguns destinos nacionais. A pesquisa também apontou os períodos mais procurados para os voos.Para os destinos nacionais, 50% pesquisaram viagens para daqui a dois meses e 40% para daqui a 45 dias. A média do período de permanência nos destinos mais procurados é de seis dias. Em relação àsos períodos mais procurados para daqui a dois meses (50%) e daqui a 45 dias (49%). A média de permanência para esse tipo de voo varia entre 10 a 15 dias.Um fato inédito foi a presença de São Paulo entre as 10 viagens internacionais mais procuradas, principalmente por voos partindo de Miami e Lisboa. Resultado que, provavelmente, se deve à parcela de brasileiros que desejam voltar ao país.De acordo com Tahiana D’Edmout, sócia da MaxMilhas, os resultados de vendas de passagens começam a melhorar: “Os resultados de maio estão 15% melhores do que os de abril, puxados principalmente pelos destinos nacionais. Por serem voos mais baratos, para distâncias mais curtas e sem restrições de fronteiras, aa é que as pessoas prefiram viajar pelo Brasil, que ainda é um país pouco explorado”.* Estagiário sob a supervisão da editora Teresa Caram