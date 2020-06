Chile lança protocolos para reabertura do turismo pós-pandemia

(foto: Sernatur / Divulgação)

O Ministério da Economia, Desenvolvimento e Turismo do, juntamente com a Subsecretaria de Turismo e o Sernatur (Serviço Nacional de Turismo) anunciou os novos protocolos sanitários e práticas que restaurantes, hotéis e demais acomodações turísticas deverão adotar para a retomada dasAs medidas acontecerão eme buscam preparar a indústria dopara enfrentar a reativação do setor, assim que tenha passado ono Chile.No momento, as medidas já podem ser aplicadas em regiões e municípios do país onde o contágio é baixo e aestáSegundo o ministro da Economia, Desenvolvimento e Turismo, Lucas Palacios, o objetivo do anúncio é que “as pequenas e médias empresas do setor comecem a implementar essase a se preparar para os meses de reativação do turismo, que virão quando ae estiver controlada”.Mónica Zalaquett, subsecretária de Turismo, explicou que recuperar a confiança dos turistas será essencial para o setor conseguir renascer. “A segurança ese tornará um elemento muito importante na competitividade dos destinos; portanto, a implementação dessese guias de recomendação, que foram trabalhados em conjunto com a indústria, é vital para enfrentar a. que esperamos implementar assim que a autoridade de saúde autorizar.”As especiações técnicas dos protocolos foram elaboradas pelo Ministério da Economia, com participação da indústria nacional do turismo, e validada pelo Ministério da Saúde do Chile. O documento conta comde como limpar e higienizar os espaços de trabalho e ambientes turísticos.Além disso, instrui os empreendimentos de turismo sobre as novas formas de interagir com o hóspede ou cliente: com, medição de temperatura e disponibilização de. As recomendações também dizem como os estabelecimentos devem agir caso um cliente teste positivo para oEm um segundo estágio, as autoridades de turismo destacaram que serão disponibilizadas recomendações para segmentos mais específicos do setor, como centros de esqui, eventos corporativos,e operadoras de turismo, guias de turismo,, turismo rural, vinícolas, e áreas de proteção ambiental abertas para o turismo.Todas as recomendações dos protocolos estão disponíveis no link: http://www.subturismo.gob.cl/covid-19/.

* Estagiário sob a supervisão da editora Teresa Caram