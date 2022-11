Presidente da Chapecoense participa de interdição de rodovia em SC

Nei Maidana (centro) ao lado dos vice-presidentes Alex Passos (esquerda) e Luiz Peruzollo (direita) (foto: Repdodução)





Nei foi eleito presidente da Chape em dezembro de 2021 para comandar o clube no biênio 2022/2023.









Em outubro deste ano, Nei foi acusado de atos racistas em um jogo contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, pela Série B.

De acordo com relato de torcedores, durante a ida para o vestiário, Nei apontou para o braço em referência à cor da pele, em direção à arquibancada. A Polícia Civil apura o caso.





A Chapecoense soltou nota informando que "xingamentos foram dirigidos a ele, motivados pelas circunstâncias do jogo. No entanto - diferente do afirmado - nenhuma palavra, atitude ou comportamento racista foi proferida em resposta".





O presidente da Chapecoense, Nei Maidana, participou da interdição da rodovia BR-282, em Santa Catarina, nesta quarta-feira (2). A manifestação é antidemocrática e tem por objetivo contestar o resultado das eleições presidenciais deste ano. A informação foi divulgada pela coluna de Chico Alves, no UOL.