Atlético visita lanterna Chapecoense e busca ampliar vantagem no Brasileiro

Hulk é o grande destaque do Galo, com 21 gols e 12 assistências no ano (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético tem dez pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A meta da equipe, a cada rodada, é ampliar ou, pelo menos, manter os números. Dessa forma, a equipe ficará cada vez mais perto de quebrar o jejum de quase 50 anos sem conquistar o título mais importante do futebol nacional. Na noite desta quarta-feira, às 19h, na Arena Condá, é hora de dar mais um passo. A adversária da noite é a Chapecoense, lanterna da competição.





O Atlético precisa da vitória para pelo menos manter a distância para o vice-líder Palmeiras. O Galo tem 49 pontos, dez a mais que o rival. Na sequência vem o Flamengo, com 38 e dois jogos a menos em relação ao time mineiro. Nesta rodada, o time paulista visita o América, enquanto os cariocas jogam fora de casa contra o Red Bull Bragantino.

Já a Chapecoense só escapa do rebaixamento por um milagre. O time tem apenas 11 pontos - uma vitória em 23 jogos. Apesar da situação ruim do adversário, o volante Jair trata o confronto desta quarta como uma decisão.

"É a mesma competição. É um campeonato que a gente quer muito, não só jogadores, comissão, diretoria. O torcedor quer muito isso. É um campeonato que toda partida tem que ser encarada como uma final. Não pode ser diferente", disse.

Atlético





O Atlético tem nove desfalques para a partida desta quarta-feira. São quatro ausências em função da Data Fifa: Junior Alonso (Paraguai), Guilherme Arana (Brasil) e Alan Franco (Equador). Todos vão disputar a rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Além deles, Sávio está em período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-18.

O Galo também tem três problemas por ordem médica: Eduardo Vargas, com entorse no tornozelo direito; Diego Costa, com lesão muscular na coxa esquerda; e Mariano, com dores na virilha. Os jogadores desfalcam a equipe por tempo indeterminado. Já Jefferson Savarino foi poupado para melhorar a parte física.





O último da lista de desfalques é o meio-campista Matías Zaracho. Na vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, no último sábado, no Mineirão, ele levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Existem brigas por posição na defesa e no meio-campo. Na zaga, Réver e Igor Rabello disputam a titularidade. Na vaga de Zaracho, Dylan, Nathan e Tchê Tchê estão na disputa. Cuca também pode mudar a formação tática e escalar Eduardo Sasha no lugar do argentino.





Chapecoense





A Chapecoense tem problemas para escalar a equipe no duelo desta quarta-feira. Lesionados, o zagueiro Kadu e o volante Léo Gomes (que foram titulares contra o São Paulo), estão fora do jogo contra o Galo.

Na vaga de Kadu, Ignácio deve ser o escolhido para formar dupla com Jordan, que retorna de suspensão. No meio, a briga está entre Renê Júnior e Alan Santos.





CHAPECOENSE X ATLÉTICO





Chapecoense

Keiller; Matheus Ribeiro, Jordan, Ignácio e Busanello; Moisés Ribeiro, Renê Júnior e Denner; Geuvânio, Bruno Silva e Mike

Técnico: Pintado





Atlético

Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello (Réver) e Dodô; Allan, Jair, Dylan (Nathan ou Tchê Tchê) e Nacho Fernández; Hulk e Keno

Técnico: Cuca





Motivo: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Arena Condá, em Chapecó

Data: quarta-feira, 6 de outubro

Horário: 19h





Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)