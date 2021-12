Varginha vence Uberaba e sai na frente na disputa pelo título da Segundona

Varginha inverteu a vantagem do Uberaba e jogará por empate na decisão do Campeonato (foto: Reprodução/@varginhaesporteclube/Instagram)

O jogo

Estádio Dilzon Melo foi o palco da primeira partida da final. Decisão do campeonato será no Uberabão, no Triângulo Mineiro (foto: Reprodução/@uberabasportclub/Instagram)

Ingressos para a decisão

O Varginha venceu o Uberaba por 1 a 0, no primeiro jogo da final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, a popular Terceirona, e largou na frente na disputa pelo título da competição . O placar favorável à equipe do Sul de Minas promete deixar o duelo de volta, no próximo sábado (18/12), às 16h, no Estádio Uberabão, ainda mais acirrado. Três mil ingressos foram colocados à venda para a partida decisiva.Com o resultado conquistado no confronto de ida, o Varginha inverteu a vantagem do Colorado, e jogará por um empate para ser campeão. Já o Zebu precisa vencer por, pelo menos um gol de diferença, já que fez a melhor campanha na primeira fase.Na noite desta quarta-feira (15/12), o Varginha repetiu o placar dos jogos de ida que disputou desde o início da fase mata-mata: nas quartas e nas semifinais, venceu Araxá e América-TO, respectivamente, ambos também por 1 a 0, no Estádio Dilzon Melo. A equipe não contou com o artilheiro da competição, Gabriel Porquinho – que tem 11 gols, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.No início da partida, o Uberaba começou mais ofensivo. Logo no primeiro minuto, o atacante Ingro chutou de longe, pegando o goleiro Renan Pastre de surpresa, e obrigando o arqueiro a trabalhar pela primeira vez.A partir dos 15min, o duelo ficou mais equilibrado, com o Varginha tendo as primeiras boas oportunidades. Aos 20min, o atacante Chrismar chutou de fora da área, tentando encobrir o goleiro Lucão, que se recompôs e fez a defesa.O gol alvinegro veio aos 31min, logo após um apagão na defesa do Zebu. Depois de um cruzamento pela direta, o atacante Nestor Mansur empurrou a bola para o fundo das redes adversárias.Com o placar aberto, o UIberaba impôs um novo gás na partida, e ficou ainda mais ofensivo. O primeiro tempo terminou equilibrado, com boas oportunidades para os dois lados.No começo da segunda etapa, o Uberaba teve mais chances de empatar. Nos primeiros minutos, o meia Guilherme chutou de fora da área, mas a bola passou rente à trave do Varginha. Já aos 14min, em uma cobrança de falta para o Uberaba, Willian Mococa acertou o travessão.O Varginha administrou a vantagem durante praticamente todo o s segundo tempo, com alguns poucos chutes a gol, e o Uberaba tentando buscar o empate. O time alvirrubro passou a maior parte do tempo com a bola no ataque. Porém, nada aconteceu, e o resultado consolidado na etapa inicial acabou inalterado: 1 a 0 para o time da casa.Para a grande decisão, marcada para o próximo sábado, às 16h, no Estádio Engenheiro Guido, o Uberabão, a torcida colorada promete comparecer para apoiar o time em busca da inversão do resultado. Devido ao protocolo contra à COVID-19 na cidade do Triângulo Mineiro, foram colocados à venda apenas três mil ingressos, que serão negociados em nove pontos da cidade. O valor é de R$ 30,00.Ailton Discos – Avenida Presidente de Morais;Cleiton Sports – Praça Doutor João de Vito;Tremendão Esportes – Todas as unidades;CT Colorado – Jardim Canadá;Minerva Esportes – Shopping Uberaba;DDA Malharia – Avenida Leopoldino de Oliveira;Lotérica do Cabeça – Avenida da Saudade;Loteria do Ernane – Shopping Uberaba;Uberaba Tênis Club – Sede Administrativa.