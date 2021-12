Cruzeiro SAF: tudo o que você precisa saber sobre a votação desta sexta

Assembleia Geral do Cruzeiro participará de eleição importante nesta sexta-feira (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) A Assembleia Geral do Cruzeiro se reúne nesta sexta-feira, a partir das 18h30, no Barro Preto, para tomar uma decisão fundamental para o futuro do clube. Conselheiros e associados votarão se autorizam ou não a mudança do Estatuto para permitir a venda de até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol, constituída no início deste mês.









Nos bastidores, há uma tendência muito grande de que a mudança seja aprovada, ainda que o voto secreto cause certo temor de um resultado inesperado. Ao longo da semana, o Superesportes ouviu conselheiros e associados das principais alas políticas do Cruzeiro, e a grande parte dos entrevistados declarou o voto 'sim'. Cerca de 3 mil pessoas poderão participar do pleito. Maioria simples define o resultado.





Quando e onde?





A votação será nesta sexta-feira (17), entre 18h30 e 20h30, no Parque Esportivo do Barro Preto - entrada pela Rua Guajajaras, 1722, e a saída pela Rua Ouro Preto. O torcedor promete marcar presença em bom número para pressionar os conselheiros e associados a votarem pela aprovação da mudança do Estatuto.





Como funcionará a votação?





De acordo com o Cruzeiro, o associado entrará no clube, seus documentos serão checados e ele receberá uma cédula, para registrar seu voto e colocar na urna de votação. O pleito é secreto.





Como há diferenciação de peso nos votos - beneméritos (6), natos (5), efetivos (4), suplentes (2) e associados (1) -, as cédulas terão cores diferentes: vermelhas, amarelas, azuis, verdes e brancas, respectivamente.





Apuração dos votos





A apuração dos votos terá início tão logo a urna seja fechada, o que está previsto para acontecer às 20h30. A expectativa do presidente do Conselho Deliberativo, Nagib Simões, é que o resultado seja divulgado no máximo até às 22h.





A contagem de votos será coordenada por uma comissão fiscalizadora, além de membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo. Nomes não foram divulgados pelo clube.





Se aprovada a mudança, o que de fato será alterado?





Hoje, o Estatuto do Cruzeiro diz, em seu Artigo 1º, parágrafo 5º, que "o Cruzeiro Esporte Clube será o acionista majoritário e o controlador obrigatoriamente e de modo permanente na sociedade empresária ou sua sucessora que vier a constituir para explorar a atividade do desporto profissional, titular de pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do capital social. Vedado o registro da sociedade sem a aprovação, pelo Conselho Deliberativo, do contrato social".





Se a mudança for aprovada, o novo texto permitirá que o Cruzeiro seja titular de pelo menos 10% das ações. Ou seja, dará flexibilidade para que o clube negocie até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol. A diretoria acredita que, desta forma, conseguirá atrair mais investidores nos próximos meses.





E se a mudança não for aprovada?





Em caso de vitória do 'não', o Cruzeiro precisará se reorganizar em relação ao futuro da SAF. Principal responsável pela prospecção dos investidores, a XP Investimentos já avisou que abandonará as negociações caso não tenha como vender até 90% das ações.





"Caso o Cruzeiro não aprove a venda do seu controle na próxima sexta, nós da XP deixaremos o comando do processo pois será inviável realizar uma transação que seja interessante para o futuro do clube", disse Pedro Mesquita, head da XP, na última terça.