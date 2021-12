Cruzeiro contrata o zagueiro Sidnei, ex-Betis, da Espanha

Sidnei será reforço da zaga celeste em 2022 (foto: Reprodução) O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira (13), a contratação do zagueiro Sidnei, ex-Betis, da Espanha. O defensor de 32 anos tem grande experiência na Europa e chega com a expectativa de ser titular do time do técnico Vanderlei Luxemburgo.









No dia 31 de agosto, Sidnei rescindiu seu contrato com o Betis. Ele chegou a ser sondado pelo Trabzonspor, da Turquia, e pelo Aris, da Grécia, mas não houve acerto.





Antes do Betis, clube pelo qual o zagueiro atuou nas últimas três temporadas, Sidnei defendeu ainda La Coruña, Espanyol, Benfica e Besiktas.





Sidnei é o nono reforço do Cruzeiro para a próxima temporada. Antes dele, o clube anunciou o goleiro Jailson, o zagueiro Maicon, o lateral-direito Pará, os meio-campistas Pedro Castro, João Paulo, Filipe Machado e Fernando Neto, e o atacante Edu.





Os atletas só serão registrados no BID da CBF mediante o fim do transfer ban na Fifa. O clube tem pendências de R$15 milhões (contando multas e juros) com Defensor-URU e Mazatlán-MEX (antigo Monarcas Morelia) pelas compras de Arrascaeta e Riascos, em 2015.

A Raposa volta a disputar uma partida no dia 26 de janeiro, contra a URT, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.