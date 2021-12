Em bi do Atlético, Hulk e Keno alcançam feito histórico na Copa do Brasil

Hulk e Keno: decisivos para o sucesso do Galo em 2021 (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético fecha a temporada 2021 com o "Triplete Alvinegro", que significa a conquista dos títulos do Campeonato Mineiro, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Nesse último, especificamente, Hulk e Keno alcançaram um feito histórico. Pela primeira vez na história da competição, dois jogadores do mesmo time balançaram as redes nos dois jogos de uma decisão.









Até então, seis jogadores haviam marcado gol nos dois jogos da final da Copa do Brasil: Marcelinho Carioca, Marcelo Ramos, Deivid, Fernando Baiano, Jorge Henrique e Alecsandro. Desses, apenas Fernando Baiano, em 2003, não foi campeão. Veja detalhes na galeria abaixo.





Hulk e Keno foram decisivos para o Atlético na temporada. O primeiro foi o artilheiro do Galo em 2021, com 36 gols marcados (também deu 12 assistências). Já o segundo fez reta final de ano avassaladora, com 12 participações diretas nos últimos 12 jogos disputados.





Além da dupla, outro atacante foi fundamental para a conquista do título do Atlético. No primeiro jogo da final, no Mineirão, Eduardo Vargas saiu do banco de reservas e balançou as redes duas vezes. O chileno foi o vice-artilheiro do Galo em 2021, com 13 gols, mesmo número do argentino Matías Zaracho.