América: Fabrício Daniel se credencia a virar um dos xodós da torcida

Na vitória sobre o Ceará, Fabrício Daniel desencantou ao marcar os dois gols: mobilidade e presença de área (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)





Primeiro, foram as atuações convincentes. E, finalmente, o desempenho positivo se converteu em gols, coroando a boa fase do atacante Fabrício Daniel no América. Aos 24 anos, contratado em 8 de julho, ele desencantou com a camisa do clube mineiro. Foram dele os gols na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, no domingo, que, se não representaram o bastante para tirar o Coelho da zona de rebaixamento, ao menos garantiram um salto da vice-lanterna para a 17ª posição, ultrapassando Grêmio e Sport.

Fabrício, assim, se credencia como um possível protagonista na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele foi emprestado pelo Mirassol-SP e, poucos dias depois de sua chegada, já estreava no clássico diante do Atlético – derrota por 1 a 0, no Independência –, quando saiu do banco de reservas aos 24 minutos do segundo tempo.





O atacante caiu rapidamente nas graças do técnico Vágner Mancini. Da partida contra o Galo até agora, Fabrício foi titular em todos os sete compromissos do clube mineiro no Brasileirão. Ainda que a boa estatura (1,81m) gere a primeira impressão de um atleta mais fixo, de área, ele foge desse padrão. Dotado de ótimo senso de mobilidade, tem participado intensamente das construções ofensivas do América, voltando ao meio-campo para construção de jogadas e encontrando boas soluções a partir de uma ótima qualidade técnica para conduzir a bola e driblar.





Em 1º de agosto, diante do Atlético-GO, o jogador realizou sua primeira participação em gol. Após drible e boa jogada pela linha de fundo, ele cruzou na medida para que Ademir abrisse o placar. No entanto, viu o time da casa empatar o confronto, com gol que definiu o placar final em 1 a 1.





Ainda que apresentasse boas atuações, Fabrício Daniel lutava pelo primeiro gol para ajudar o alviverde a superar um momento de muita instabilidade. Antes do duelo contra o Ceará, nos sete jogos em que atuou, viu o Coelho sair vitorioso de campo em apenas um deles – contra o Fluminense (1 a 0).





NOVA ERA? Apesar disso, o fim de semana marcou o início daquela que pode ser uma 'nova era' no América. Fabrício conseguiu converter o bom desempenho em resultado com dois belos gols. O primeiro, a partir de uma longa condução no meio-campo, seguida por finalização colocada no canto, de fora da área. Já o segundo, em jogada de escanteio, após escorada de Lucas Kal, batendo fora do alcance do goleiro Richard.





Agora, o América volta a atuar somente em 11 de setembro, quando o Campeonato Brasileiro será retomado após pausa para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Coelho receberá o Athletico, no Independência. A partida, pela 20ª rodada da Série A, pode representar uma oportunidade para que o time deixe a zona de rebaixamento, desde que vença e conte com tropeços de adversários.