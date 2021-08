Jogo do América contra o São Paulo, no Brasileirão, é adiado pela CBF

Depois de enfrentar o Ceará, América só voltará a campo em 11 de setembro, contra o Furacão (foto: Marina Almeida/América) O jogo do América contra o São Paulo, marcado para 4 de setembro, no Morumbi, às 19h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiado pela CBF. A entidade anunciará nova data para a partida, que representa o fim do primeiro turno. O mesmo procedimento foi adotado para outros confrontos que ocorreriam no mesmo período: Atlético x Grêmio, Flamengo x Atlético-GO e Ceará x Palmeiras, todos no domingo, dia 5.









São Paulo, Flamengo, Atlético e Palmeiras tiveram jogadores convocados para a sequência de três partidas da Seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo no Catar. O Brasil enfrentará Chile, Agentina e Peru, nos dias 2, 5 e 9 de setembro, respectivamente.





No caso do São Paulo, o lateral-direito Daniel Alves, campeão olímpico em Tóquio, voltou a ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira. Ele desfalcaria o tricolor no duelo diante do América, o que levou a CBF a adiar a partida.





Com isso, depois do jogo diante do Ceará, no próximo domingo (29), às 11h, no Independência, o América terá tempo maior para descanso. O Coelho só voltará a campo para enfrentar o Athletico-PR, em 11 de setembro, às 16h, no estádio do Horto, na abertura do segundo turno do Brasileiro.