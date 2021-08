Moreno é liberado para servir à seleção e será desfalque do Cruzeiro

Moreno está fora dos próximos jogos do Cruzeiro (foto: (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) )





O atacante Marcelo Moreno foi liberado pelo Cruzeiro para servir à Seleção Boliviana e será desfalque nas próximas três rodadas da Série B. A diretoria tentou atrasar a viagem do jogador de 34 anos para o período de preparação e jogos do selecionado de César Farías nas Eliminatórias, mas não houve anuência da Federação Boliviana de Futebol (FBF).









Marcelo Moreno deixará Belo Horizonte nesta semana e não ficará à disposição de Vanderlei Luxemburgo em três partidas: contra o CRB, no domingo, às 16h, no estádio Rei Pelé; diante do Goiás, no dia 4 de setembro, às 19h, no Serrinha; e ante a Ponte Preta, no dia 7, às 16h, provavelmente na Arena do Jacaré.





Além de Moreno, outros quatro atletas da Bolívia atuam no exterior (Luis Haquín, Alejandro Chumacero, Ramiro Vaca e Carlos Lampe) e estão a caminho do país andino em busca de adaptação à altitude. O próximo jogo da Seleção Boliviana será contra a Colômbia, no dia 2 de setembro, às 17h, no estádio Hernando Siles, em La Paz.





Na sequência, o selecionado de Marcelo Moreno enfrentará o Uruguai, no dia 5, às 19h, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Quatro dias depois (9), às 20h30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a Bolívia duelará contra a Seleção Argentina.





Marcelo Moreno é artilheiro das Eliminatórias da América do Sul, com 6 gols. Neymar é o vice-goleador, com 5. A Seleção Boliviana está na oitava posição do qualificatório, com 5 pontos. O Uruguai fecha o G4, com oito pontos.