Cruzeiro negocia transferir jogos para a Arena do Jacaré em Sete Lagoas

Com a proibição de jogos com público em Belo Horizonte, o Cruzeiro negocia com a prefeitura de Sete Lagoas mandar as partidas da Série B do Campeonato Brasileiro na Arena do Jacaré. O clube celeste ainda não confirma oficialmente, mas as tratativas estão avançadas.









A informação dessa possível mudança de praça nos duelos da Raposa foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Superesportes. De acordo com o deputado estadual Douglas Melo (MDB), de Sete Lagoas, o Cruzeiro assumirá a reforma do gramado do estádio, que não está em boas condições.





"Cruzeiro e Democrata-SL batem o martelo sobre os jogos do Cruzeiro na Arena. Cruzeiro assumirá a reforma do gramado. O presidente do Cruzeiro me garantiu que a vinda agora só depende que a prefeitura avance para a onda verde que já está autorizada pelo governo do estado", disse o deputado.





O Cruzeiro é cauteloso e informa que ainda não há nada acertado. "O Cruzeiro ainda está avaliando algumas praças que podem receber os próximos jogos da equipe. A decisão será oficializada em momento oportuno".





Como Belo Horizonte vetou as torcidas por causa da ruptura aos protocolos de COVID-19 nos eventos-testes, o time celeste procura outras cidades para atuar como mandante em partidas da Segunda Divisão.





O Superesportes fez um levantamento das cidades mineiras que possuem estádios e já liberaram a presença parcial de público, respeitando o protocolo de saúde em função da pandemia.





Ao todo, sete cidades do estado podem receber os jogos da Série B: Varginha (Estádio Dilzon Melo), Sete Lagoas (Arena do Jacaré), Juiz de Fora (Estádio Municipal Radialista Mário Helênio), Ipatinga (Ipatingão), Muriaé (Estádio Soares de Azevedo), Nova Lima, (Castor Cifuentes) e Betim (Arena Vera Cruz).