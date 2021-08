Cruzeiro terá sequência fora de casa contra times do G4 da Série B

Cruzeiro perdeu para o CRB pela segunda rodada (4 a 3) e empatou com o Goiás na terceira (1 a 1) (foto: Ramon Lisboa/EM D.A Press) Com três vitórias e dois empates sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro espantou o fantasma do rebaixamento à Série C. Na 14ª posição, com 24 pontos, o time abriu cinco de vantagem sobre o 17º, Vila Nova-GO, e tem apenas 11,8% de probabilidade de cair para a terceira divisão, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.









O desempenho do Cruzeiro como visitante no Brasileirão é de 40% - três vitórias, três empates e quatro derrotas. Desde a chegada de Vanderlei, a equipe ganhou de Brusque, por 2 a 1, e Náutico, por 1 a 0. O próximo desafio é impor ao CRB a primeira derrota em casa. Até aqui, o clube alagoano contabiliza cinco triunfos e quatro empates em nove partidas.





Além disso, o Galo da Pajuçara ostenta uma sequência geral de nove confrontos de invencibilidade, saindo do 9º lugar, na 11ª rodada (17), para o 2º, na 20ª (36). O time enfrentou Vila Nova-GO (2 a 1), Coritiba (1 a 1), Sampaio Corrêa (3 a 2), Ponte Preta (1 a 1), Londrina (2 a 0), Brusque (3 a 0), Vitória (1 a 1), Operário (0 a 0) e Remo (2 a 1).





Já o Goiás é o segundo melhor mandante da Série B, com 70% de aproveitamento - seis vitórias, três empates e uma derrota. O único revés no estádio Hailé Pinheiro, conhecido como Serrinha, foi para o Náutico: 1 a 0, pela 10ª rodada. Dentre os placares favoráveis, destaque para o 3 a 0 em cima do Avaí, no dia 22 de junho, pela sexta rodada.





Para medir forças com CRB e Goiás, o técnico Vanderlei Luxemburgo possivelmente mexerá na lateral direita, visto que Norberto sentiu uma fisgada na coxa no jogo de sexta-feira contra o Confiança (vitória por 1 a 0, no Mineirão) e não teve a situação clínica atualizada. Caso ele seja desfalque, Rômulo voltará a jogar na função. O elenco cruzeirense se reapresenta na tarde desta segunda-feira, às 15h30, na Toca II.