Na luta para sair do Z4, América desafia força do milionário Bragantino

América tenta sair da zona de rebaixamento do Brasileiro (foto: Marina Almeida/América) Na luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o América desafia a força do milionário Red Bull Bragantino, às 20h desta segunda-feira, no Independência, pela 17ª rodada. Com 15 pontos em 16 jogos - três vitórias, seis empates e sete derrotas -, o alviverde encara um adversário que perdeu apenas duas vezes e ocupa o quinto lugar, com 28 pontos (sete triunfos e sete empates).









O principal objetivo do América é se manter na elite , algo que não conseguiu em suas três participações anteriores nos pontos corridos. Em 2011, o time ficou em 19º, com 37. Em 2016, caiu em último, com 28. Já em 2018, brigou contra o descenso até o fim, porém terminou em 17º, com 40, após perder o confronto direto com o Fluminense por 1 a 0.





Em 2021, o Coelho espera se recuperar a tempo com Vagner Mancini, que conseguiu dar padrão de jogo ao time, mas sem emplacar sequência de vitórias. Nesta segunda-feira, o técnico não contará com o lateral-esquerdo Alan Ruschel, suspenso, e o atacante Chrigor, emprestado justamente pelo Bragantino. Além dessas ausências, estão no departamento médico o lateral-direito Eduardo e os atacantes Yan Sasse e Ribamar.





A principal arma ofensiva é o atacante Ademir, que completa 100 partidas pelo América nesta segunda-feira. "Tenho um carinho enorme por esse clube. Alcançar essa marca de 100 jogos é um momento de muita emoção pra mim. Isso é fruto de um trabalho árduo e diário. Me sinto bem fisicamente, mesmo tendo ficado um mês parado, e espero que venham mais gols e assistências com esta camisa".





Autor de 21 gols e sete assistências em 99 jogos, Ademir quer comemorar o número histórico com a vitória. "Marcas pessoais são simbólicas e importantes, mas a felicidade só será completa se conquistarmos os três pontos na próxima partida. É um adversário difícil, que vem brigando na parte de cima, e temos que estar 100% atentos para tirar a equipe dessa situação incômoda na tabela".





O provável parceiro de Ademir será Rodolfo, que não repetiu no Brasileirão de 2021 as boas atuações que lhe conferiram a artilharia da equipe em 2020, com 17 gols. Todavia, o camisa 9 ganhou confiança ao balançar a rede no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, há uma semana, na Arena Condá, em Chapecó. Fabrício Daniel fecha o trio de ataque, enquanto João Paulo começa na lateral esquerda.





Bragantino





Adquirido há dois anos e cinco meses pela companhia de bebida energética austríaca Red Bull, por R$45 milhões, o Bragantino colecionou resultados expressivos nas últimas competições, como o título da Série B de 2019, com 75 pontos, e a 10ª colocação no Brasileirão de 2020, com 53.





A campanha na Série A do ano passado rendeu ao Massa Bruta uma vaga na Copa Sul-Americana de 2021. Na caminhada até a semifinal, em que terá pela frente o Libertad-PAR, o clube desbancou Emelec-EQU, Talleres-ARG e Tolima-COL, na fase de grupos, além de Independiente del Valle-EQU e Rosario Central-ARG, nas oitavas e quartas de final.





O técnico do Bragantino é Maurício Barbieri, com passagem apagada pelo Coelho em 2019 - uma vitória, dois empates e quatro derrotas em sete jogos na Série B. No clube paulista, o profissional de 40 anos encontrou o melhor momento da carreira: 34 vitórias, 25 empates e 17 derrotas em 76 partidas desde setembro de 2020, quando substituiu o também ex-americano Felipe Conceição.





Com relação aos investimentos, a direção do Massa Bruta demonstra preferência por jogadores jovens com potencial de retorno financeiro. Entre as contratações vultosas, destaque para o goleiro Cleiton, ex-Atlético (R$23 milhões), o volante Praxedes, ex-Internacional (R$36 milhões), e o atacante Alerrandro, ex-Atlético (R$14 milhões). Quanto às saídas, o meia Claudinho, campeão olímpico com a Seleção Brasileira, foi vendido por mais de R$90 milhões ao Zenit, da Rússia.





Para o compromisso em Belo Horizonte, o Red Bull perdeu o atacante Helinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outros desfalques são o volante Raul, com lesão ligamentar no joelho direito (previsão de recuperação em até nove meses), e o atacante Bruno Tubarão, com problema no tornozelo.





AMÉRICA X BRAGANTINO





AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann e João Paulo; Ramon, Alê e Felipe Azevedo; Ademir, Fabrício Daniel e Rodolfo

Técnico: Vagner Mancini





BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Jadsom (Eric Ramires), Lucas Evangelista e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo

Técnico: Maurício Barbieri





Motivo: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro





Estádio: Independência, em Belo Horizonte





Data: segunda-feira, 23 de agosto de 2021





Horário: 20h





Árbitro: Rafael Traci (SC)





Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Helton Nunes (SC)





VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)





Transmissão: Premiere