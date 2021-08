Embalado por duas vitórias, Cruzeiro volta a acreditar no acesso à Série A

A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo está invicta há cinco jogos e vai buscar a terceira vitória seguida contra o CRB, no domingo (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro/Divulgação)







Os mais otimistas já dão como certa a volta do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. Os pessimistas, depois de tantas decepções, seguem com mais de dois pés atrás. E os ditos realistas dividem a paixão pelo clube na companhia, desde já, indispensável da calculadora, viram matemáticos, estatísticos e fazem conta a cada rodada para que a Raposa saia do buraco onde se enfiou. Bem, não há como negar que a volta do técnico Vanderlei Luxemburgo trouxe não só melhor futebol, o que importa, mas também renovada aposta no destino da equipe celeste na temporada: as fichas estão nos cinco jogos invictos do time sob o comando do treinador. A sexta já tem data marcada para ocorrer: domingo, dia 29, contra o CRB, às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O sonho do torcedor é que os cruzeirenses embalem de vez.





A receita de Luxemburgo tem dado resultado: concentração, competitividade, dificultar a saída do adversário do seu campo e agressividade quando for preciso. Assim, o Cruzeiro voltou a vencer duas partidas seguidas depois de quatro meses. Na Segunda Divisão isso não ocorria desde dezembro de 2020, ainda sob a batuta de Luiz Felipe Scolari, quando os cruzeirenses derrotaram o América e Brasil de Pelotas.





As três vitórias contra Brusque, Náutico e Confiança e os dois empates diante do Vitória e Sampaio Corrêa parecem ter resgatado um futebol melhor do Cruzeiro, que ainda precisa se distanciar da zona de rebaixamento o máximo possível. A equipe celeste evoluiu tática e tecnicamente e parece ter amadurecido o seu jogo com e sem a bola. E se vencer a terceira partida seguida diante do CRB, no próximo domingo, o Cruzeiro repetirá uma marca que não consegue desde a estreia na Série B, em 2020.





O FUTURO

Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, Cruzeiro e Grêmio empataram por 3 a 3, ontem, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O time celeste deixou a vitória escapar, já que vencia por 3 a 1 até os 4min do segundo tempo. Os gols da Raposa foram de Vitor Leque (2) e Ageu. Para o time gaúcho marcaram Rubens de Matheus, Gabriel Silva (gol olímpico) e Leo Oliveira, aos 45min do segundo tempo. O próximo é sábado, dia 28, no Rio de Janeiro, contra o Vasco, pela 13ª, às 10h, em Nova Iguaçu. “A frustração é muito grande. A gente sai na frente e toma um empate no finalzinho. É triste para nós, mas temos que levantar a cabeça e seguir em frente”, lamentou Riquelmo.





Já a equipe sub-17 atropelou o Santarritense na estreia do Campeonato Mineiro. Jogando em Santa Rita do Sapucaí, os cruzeirenses golearam por 3 a 0. Os três gols foram marcados por Jhosefer, todos na etapa final. Na próxima quarta-feira, o adversário celeste é o Funorte, às 10h, na Arena Gregorão, em Contagem. O Cruzeiro é o atual campeão estadual da categoria, título em 2019. No ano passado, a competição não foi realizada devido à pandemia.





COVID-19

Em nota, a torcida Máfia Azul pediu desculpas por ter promovido “testes errados” da COVID-19 antes do jogo contra o Confiança, no Mineirão. Na quinta e na sexta-feira, a sede da torcida funcionou como local de exames para detecção do coronavírus, porém, o espaço foi interditado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) por não ter licença para exercer serviços médicos. O teste “errado” no laboratório parceiro da Máfia Azul era por meio de coleta de sangue, que identifica se a pessoa contraiu ou não a COVID-19 em período superior a 72 horas. Em contrapartida, as autoridades sanitárias e de saúde da administração municipal exigem o Teste Rápido de Antígenos ou RT-PCR, feitos por meio de coleta de secreção nasal com o auxílio de um cotonete. A organizada tratou o episódio como “falha de comunicação” com o laboratório e que “a intenção era simplesmente ajudar seus integrantes e torcedores simpatizantes a retornarem ao estádio pagando um preço mais acessível, tendo em vista os valores praticados para esta partida”. (LM)