CRB x Cruzeiro: duelo colocará frente a frente times há mais tempo invictos

Diego Torres e Giovanni são destaques dos bons momentos de CRB e Cruzeiro (foto: Montagem com fotos de Frederico Cedrim/CRB e Bruno Haddad/Cruzeiro) O duelo entre CRB e Cruzeiro, marcado para o próximo domingo, às 16h, no Rei Pelé, em Maceió-AL, colocará frente a frente os dois times da Série B do Campeonato Brasileiro que estão há mais tempo sem derrotas.









Vale lembrar que, nesse período, o CRB foi derrotado em duas oportunidades pelo Fortaleza em duelos pelas oitavas de final da Copa do Brasil - 2 a 1 em 29 de julho e 1 a 0 em 4 de agosto.





A Raposa, por sua vez, já acumula sete partidas de invencibilidade na Segunda Divisão. O último resultado negativo, ainda sob o comando do técnico Mozart, foi na 13ª rodada, em 20 de julho, quando os mineiros acabaram derrotados pelo Remo por 1 a 0, no Baenão, em Belém-PA.





Nos últimos sete jogos - cinco com Vanderlei Luxemburgo no comando -, o Cruzeiro venceu três (Brusque, Náutico e Confiança) e empatou outros quatro (Vila Nova, Londrina, Vitória e Sampaio Corrêa).





Na tabela de classificação, no entanto, CRB e Cruzeiro vivem momentos bem diferentes. Enquanto os alagoanos assumiram a vice-liderança da tabela, com 36 pontos em 20 partidas, o time celeste só agora começa a demonstrar uma possibilidade de reação. Hoje, a Raposa é apenas a 14ª colocada, com 24 pontos em 20 jogos disputados.





A série do CRB (nove jogos sem derrotas)





12ª rodada: 2 a 1 sobre o Vila Nova (casa)

13ª rodada: 1 a 1 com o Coritiba (fora)

14ª rodada: 3 a 2 sobre o Sampaio Corrêa (fora)

15ª rodada: 1 a 1 com a Ponte Preta (casa)

16ª rodada: 2 a 0 sobre o Londrina (fora)

17ª rodada: 3 a 0 sobre o Brusque (casa)

18ª rodada: 1 a 1 com o Vitória (fora)

19ª rodada: 0 a 0 com o Operário (casa)

20ª rodada: 2 a 1 sobre o Remo (fora)





A série do Cruzeiro (sete jogos sem derrotas)





14ª rodada: 0 a 0 com o Vila Nova (fora)

15ª rodada: 2 a 2 com o Londrina (casa)

16ª rodada: 2 a 1 sobre o Brusque (fora)

17ª rodada: 2 a 2 com o Vitória (casa)

18ª rodada: 1 a 1 com o Sampaio Corrêa (casa)

19ª rodada: 1 a 0 sobre o Náutico (fora)

20ª rodada: 1 a 0 sobre o Confiança (casa)