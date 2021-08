Em evolução defensiva, Cruzeiro tenta segurar melhor ataque da Série B

Cruzeiro está há dois jogos sem sofrer gols na Série B (foto: Ramon Lisboa/EM D.A Press) Desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro vem minimizando os problemas do setor defensivo na Série B. Nos dois duelos recentes, a equipe ganhou de Náutico e Confiança por 1 a 0 e subiu para o 14º lugar, com 24 pontos - cinco a mais que o primeiro da zona de rebaixamento, Vila Nova-GO (17º), e a nove de distância do Avaí, no pelotão de acesso à Série A (4º, com 33). O desafio é manter o bom rendimento contra o CRB, detentor do ataque mais positivo (30 gols) e vice-líder da segunda divisão, com 36 pontos. Mineiros e alagoanos medem forças no domingo, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 21ª rodada.









Atletas de marcação utilizados pelos treinadores foram para o banco de reservas ou se transferiram para outros clubes, casos dos zagueiros Léo Santos, Rhodolfo, Weverton, Joseph e Paulo; do lateral-esquerdo Alan Ruschel (emprestado ao América) e do volante Matheus Neris. Além disso, houve desfalques por lesão, como o lateral Raúl Cáceres e o volante Lucas Ventura.





Em meio à rotatividade na escalação, Ramon e Eduardo Brock se firmaram como titulares na zaga com Luxemburgo. O primeiro é um "veterano" no clube - completará 63 jogos diante do CRB. O segundo passou a atuar com frequência e virou um dos cobradores de falta, especialmente em chutes de longa distância.





"Está sendo bem gratificante o que estou vivendo e a maioria dos jogadores está vivendo. Ter a presença de um treinador que dispensa comentários e é conhecido mundialmente ajuda bastante para nós da defesa e o time em geral. Ficamos felizes pela evolução e trabalharemos para que não pare", disse Ramon, que comemorou os dois jogos consecutivos sem sofrer gol.





"A gente trabalha para isso, pois sabemos que a vitória fica mais fácil de vir quando não tomamos gol. Graças a Deus fizemos dois jogos sólidos atrás, com ajuda da galera da frente na marcação. A bola chega quebrada, daí fica mais fácil de defender".





Na entrevista após o jogo contra o Confiança, na última sexta-feira, Vanderlei enalteceu a postura defensiva cruzeirense. "É o segundo jogo que passamos sem tomar gol. Eu sempre falo com os jogadores: se não tomarmos gol, um gol vai sair, pois temos jogadores que podem marcar na bola parada, para mudar o ritmo de jogo".





No turno da Série B, o Cruzeiro sentiu na pele a força do ataque do CRB: perdeu por 4 a 3, em 6 de junho, no Mineirão, pela segunda rodada. O destaque do elenco alvirrubro é o meia argentino Diego Torres, que balançou a rede sete vezes e deu quatro assistências em 15 partidas na competição. Já o técnico Allan Aal tem no currículo o acesso da Série B para a A à frente do Cuiabá (4º em 2020, com 61 pontos).