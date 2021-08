Atlético nunca foi eliminado pelo Fluminense em torneios mata-mata

Atlético eliminou Fluminense na Copa do Brasil de 2000 (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) Há 21 anos, duas das mais tradicionais equipes do futebol brasileiro não se enfrentam na Copa do Brasil. A espera terá fim nesta quinta-feira, quando Fluminense e Atlético duelarão no Estádio Nilton Santos, a partir das 21h30, pela partida de ida das quartas de final da competição. Na teoria, o favoritismo é do time alvinegro, com investimento muito maior que o adversário. E, se o histórico for levado em conta, a suposta vantagem atleticana aumenta: o Galo nunca foi eliminado pelo Tricolor em torneios mata-mata.









Os confrontos de 2000 - também válidos pelas quartas de final - foram os únicos entre as equipes na história da Copa do Brasil. Diante de 16 mil pessoas no Maracanã no jogo de ida, o Atlético abriu 2 a 0, permitiu o empate, passou à frente novamente e viu o Flu buscar o 3 a 3.





O duelo decisivo foi na semana seguinte, no Mineirão. Antes, porém, o Atlético teve um compromisso, no mínimo, inusitado: um amistoso contra a Seleção Jamaicana no Gigante da Pampulha. A partida terminou com triunfo alvinegro por 2 a 1 e duas expulsões (uma para cada lado): Mancini, da equipe mandante, e Walter Boyd, dos visitantes.





Depois de três dias, o Atlético voltou a campo para, aí sim, decidir a vaga nas semifinais do torneio mata-mata diante de 25 mil pagantes. O time do técnico Márcio Araújo contou com gols de Ramon Menezes (de falta) e Guilherme para se classificar com o empate por 2 a 2 - o número de gols marcados fora de casa ainda era critério de desempate à época. Magno Alves e Júlio César marcaram para o Flu.





O Atlético seria eliminado na etapa seguinte da competição para o São Paulo, após derrota por 3 a 0 e empate por 3 a 3. O título acabou com o Cruzeiro. Desta vez, se avançar, o Galo pode voltar a encarar os paulistas, que enfrentam o Fortaleza nas quartas de final.





Copa Conmebol





O Atlético passou pelo Fluminense na caminhada rumo ao primeiro título continental: a Copa Conmebol de 1992. Mandante, o time carioca decidiu jogar a partida de ida das oitavas de final em... Minas Gerais. Isso mesmo. No Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, o Tricolor fez 2 a 1 e abriu vantagem no confronto.





Apenas três dias depois, o jogo de volta. No Mineirão com somente 6 mil pagantes, o Atlético atropelou o Fluminense, goleou por 5 a 1 - com direito a um golaço de falta de Moacir - e avançou às quartas de final. A partida marcou a despedida do técnico Vantuir Galdino, que foi para o futebol árabe. Procópio Cardoso fez o caminho inverso e assumiu o time para levá-lo ao título inédito. Na trajetória até a taça, o Galo ainda eliminaria Junior, El Nacional e Olimpia.





Em agosto do ano seguinte, Atlético e Flu se reencontraram novamente nas oitavas de final do torneio continental. Desta vez, a partida de ida foi com mando alvinegro. No Mineirão, a vitória por 2 a 0 (gols de Wiver) parecia encaminhar uma classificação tranquila.





Porém, o time tricolor devolveu o placar no Estádio das Laranjeiras e levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, melhor para o Galo: 4 a 2 e vaga nas quartas de final garantida. A trajetória atleticana na competição terminaria com eliminação para o Botafogo na semifinal. O time carioca foi o campeão do torneio ao bater o tradicional Peñarol na final.





Nenhum personagem dos confrontos de 21 anos atrás, obviamente, segue nas equipes. O Atlético vive um momento promissor: líder do Campeonato Brasileiro, semifinalista da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil.





Já o Fluminense, eliminado no torneio continental, segue vivo nas outras duas frentes. A fase, porém, não é das melhores. O time tricolor está à beira da zona de rebaixamento na Série A e demitiu o técnico Roger (substituído por Marcão).





Fluminense e Atlético se enfrentaram nessa segunda-feira, pela 17ª rodada do Brasileirão. Em São Januário, os cariocas saíram na frente, mas viram o adversário empatar o jogo. O 1 a 1 poderia parecer uma prévia da partida desta quinta. Porém, o técnico Cuca crê que as diferenças entre as competições podem mudar o cenário do duelo.





"Vamos ver. Na quinta-feira, é outro jogo, outra competição, outros critérios, ainda que a Copa do Brasil não tenha mais o gol qualificado. Vamos pensar bem tudo o que a gente pode fazer, já sabendo que vamos ter dificuldade na quinta-feira, porque é um adversário que marca bem, atrás, e busca o contragolpe. Tem jogadores rápidos pelos lados do campo para buscar essa bola em profundidade", projetou o treinador.





Apesar do desgaste decorrente da disputa de três competições simultâneas, Cuca garantiu que não priorizará torneio algum. A expectativa é que o comandante mantenha a base do time titular que iniciou a partida dessa segunda, contra o Flu. E, se precisar, terá boas alternativas à disposição. É nisso que aposta o atacante Eduardo Sasha, que saiu do banco para empatar o jogo do Brasileiro.





"Um time ganha um jogo ou outro, mas o elenco ganha campeonato. A gente está na frente em praticamente todos os campeonatos. Isso mostra a força do elenco. Quando precisou mesclar o time que era considerado titular, quem entrou deu conta do recado. Quem não saiu jogando, entrou e ajudou de alguma forma", avaliou.