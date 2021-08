Cuca tira lições do 1 a 1 e projeta novo Flu x Atlético, agora em mata-mata

Atlético e Fluminense voltarão a se enfrentar nesta quinta, pela Copa do Brasil (foto: Pedro Souza/Atlético) Atlético e Fluminense empataram por 1 a 1 nessa segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, e voltarão a medir forças na quinta, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Técnico alvinegro, Cuca tirou lições do jogo pela competição de pontos corridos e já projetou o novo confronto, agora por um torneio mata-mata.









"As lições a gente vai trabalhar internamente, discutir, olhar, avaliar, conversar, mostrar vídeo para os jogadores para quinta-feira fazer um jogo bom também. Foi um jogo bom (pelo Brasileiro), não foi ruim, foi bem jogado. O Atlético jogou bem, saiu atrás, teve que ter paciência, calma, achar o espaço para construir as jogadas. Construiu e fez por merecer pelo menos o gol do empate", pontuou.





Nessa segunda-feira, o Galo saiu atrás em São Januário, pela 17ª rodada, com um gol marcado pelo ex-atleticano Fred. Eduardo Sasha, já na reta final da partida, acertou um belo chute de perna direita para deixar tudo igual e aumentar a vantagem alvinegra na liderança do Brasileirão. O Galo soma 38 pontos - seis a mais que os vice-líderes Palmeiras e Fortaleza.





Cuca valorizou a igualdade fora de casa e não negou que esse poderia ser um bom resultado no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que será novamente no Rio de Janeiro, mas desta vez no Estádio Nilton Santos. "Se tivesse jogado a Copa do Brasil e acabado empatado, levava para casa o direito de jogar por uma vitória simples", cogitou.





"Vamos ver. Na quinta-feira, é outro jogo, outra competição, outros critérios, ainda que a Copa do Brasil não tenha mais o critério do gol qualificado. Vamos pensar bem tudo o que a gente pode fazer, já sabendo que vamos ter dificuldade na quinta-feira, porque é um adversário que marca bem, atrás, e busca o contragolpe. Tem jogadores rápidos pelos lados do campo para buscar essa bola em profundidade", projetou o treinador.





As equipes se enfrentam pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 21h30. O jogo de volta será apenas no dia 16 de setembro, no mesmo horário, no Mineirão.