Quem será o 'homem-gol'? Opções para a vaga de Marcelo Moreno no Cruzeiro

Marcelo Moreno defenderá a Bolívia nas Eliminatórias e vai desfalcar o Cruzeiro em três jogos na Série B (foto: AFP/POOL/Alberto Valdes) O Cruzeiro busca um novo "homem-gol" para os três próximos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem Marcelo Moreno, que representará a Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, o time encara o CRB no domingo, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, pela 21ª rodada. Na sequência, enfrentará o Goiás, em Goiânia, em 4 de setembro (sábado), e a Ponte Preta, em casa, no dia 7 (terça-feira).









O principal candidato à vaga de Marcelo Moreno é o veterano Rafael Sobis, de 36 anos, autor de 179 gols como profissional, sendo 37 pelo Cruzeiro. Na temporada 2021, o camisa 10 jogou várias vezes como meia e fez três gols em 33 partidas (29 como titular). A segunda alternativa é o jovem Thiago, de 20 anos, que dá apenas os primeiros passos no grupo principal, para o qual foi promovido em janeiro de 2020. Em um ano e sete meses, o atleta de 1,90m anotou quatro gols em 40 jogos.





Thiago recebeu elogios de Vanderlei Luxemburgo após ser o herói da vitória sobre o Náutico por 1 a 0, em 17 de agosto, no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 19ª rodada. Na ocasião, o técnico destacou o oportunismo do jogador para pegar o rebote da cobrança de falta de Eduardo Brock e também a personalidade em "prender a bola" no ataque em meio à pressão do adversário na busca pelo empate. Com relação a Sobis, Luxa enalteceu a movimentação por vários espaços do campo no empate por 2 a 2 com o Vitória, no Independência, no dia 11, pela 17ª rodada.





O volante Rômulo, que deverá novamente ser improvisado na lateral direita em razão da ausência de Norberto (lesão muscular na coxa direita), lamentou a ausência de Marcelo Moreno, porém ressaltou a confiança em quem for selecionado por Luxemburgo - seja Thiago ou Rafael Sobis.





"O Moreno fará muita falta, pois intimida bem os adversários, posiciona-se bem e tem feito gols importantes para nós", disse. "Mas temos jogadores de altíssimo nível. O próprio Thiago, que fez o gol contra o Náutico, é um cara sensacional, jovem, que vai se sair muito bem na carreira. O Rafael Sobis também pode jogar como 9. Estamos bem supridos com o Moreno ou na ausência dele", complementou Rômulo.





Considerando toda a temporada 2021, o desempenho ofensivo do Cruzeiro é modesto - 45 gols em 43 jogos (média de 1,04). Na Série B, a equipe marcou 25 gols em 20 rodadas (média de 1,25) e divide o posto de quarto melhor ataque ao lado de Náutico e Coritiba. O time ocupa o 14º lugar, com 24 pontos - quatro a mais que o Londrina, primeiro da zona de rebaixamento (17º), e a nove de distância do Guarani, que fecha o G4 (4º).