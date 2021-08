Mancini exalta Lucas Kal e fala do esquema que levou à vitória do América

Mancini gostou da atuação de Lucas Kal no esquema usado neste domingo (foto: Ramon Lisboa/EM D.A Press) O técnico Vagner Mancini usou um esquema que varia ao longo do jogo para vencer o Ceará, por 2 a 0, pela 18ª rodada Campeonato Brasileiro. Após a partida, o comandante do Coelho explicou a estratégia utilizada na partida no Estádio Independência, em Belo Horizonte.









"A utilização de Lucas Kal como volante foi uma estratégia para que tivesse sempre alguém ali perto do Vinicius (Vina, do Ceará) já que não tínhamos nenhum volante marcador à disposição. E o Kal fez um excelente jogo, fruto dessa dedicação e dessa leitura de jogo que ele teve. E ele acabou sendo decisivo até nos dois gols que nós fizemos", lembra o treinador.





Neste contexto, todos no América terão mais tranquilidade para trabalhar nas quase duas semanas de "folga" na tabela. O Coelho só volta a campo no sábado, 11 de setembro, às 16h, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O duelo será contra o Athletico-PR.





"O mais importante é que chegamos a uma vitória necessária porque a gente vivia um momento em que vínhamos de uma derrota aqui mesmo em casa. Era importante somar pontos novamente para nos aproximar do bloco que está logo acima do Z4", acredita Mancini.





O América ainda ocupa uma posição incomoda na tabela. É apenas o 17º colocado com 18 pontos, a mesma pontuação de Fluminense (16º lugar) e Bahia (15º) que se enfrentam nesta segunda-feira (30), no Estádio Maracanã, no Rio e Janeiro.