Luxemburgo sai em defesa de Thiago e cobra mais criação no Cruzeiro

O técnico Vanderlei Luxemburgo saiu em defesa do atacante Thiago, após o empate do Cruzeiro com o CRB (0 a 0), no último domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, pela 21ª rodada da Série B. O jogador de 20 anos foi pouco acionado e não teve nenhuma chance de balançar as redes durante a partida.









Thiago foi o escolhido de Luxemburgo para substituir Marcelo Moreno, que está servindo à Seleção Boliviana. Com os profissionais neste ano, Thiago participou de 14 jogos e marcou um gol na vitória sobre o Náutico, por 1 a 0, no estádio dos Aflitos, em Recife, no dia 17 deste mês.





A tendência é que Thiago permaneça no time para a partida contra o Goiás, no dia 7 de setembro, às 21h30, no Serrinha, em Goiânia. Outra opção é o experiente Rafael Sobis, de 36 anos, que tem atuado bem abaixo do que pode nas últimas partidas.





Com o empate com o CRB, o Cruzeiro continua em 14º lugar da Série B, agora com 25 pontos, a 10 do G4 - o Botafogo abre o grupo dos quatro primeiros, com 35 pontos.