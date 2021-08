Hulk iguala Jô e Tardelli, artilheiros do Atlético em anos vitoriosos

Hulk comemora gol da vitória do Atlético por 2 a 1 sobre o Fluminense, nessa quinta-feira, pela Copa do Brasil (foto: (Foto: Pedro Souza/Atlético) )





Hulk não para. Aos 35 anos, o atacante emenda grandes atuações e é o principal nome do Atlético na temporada. Nessa quinta-feira, garantiu a vitória alvinegra por 2 a 1 sobre o Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Foi o 19º gol na temporada 2021 - mesma marca alcançada por Jô e Diego Tardelli em duas das temporadas mais vitoriosas do clube na história.









No Estádio Nilton Santos, Hulk vez bonita tabela com Nacho Fernández e tocou na saída do goleiro Marcos Paulo para marcar o segundo do Atlético na partida de ida do confronto (veja os gols do jogo no vídeo abaixo). A volta será em 15 de setembro, a partir das 19h, no Mineirão.





Em 42 jogos com a camisa alvinegra, Hulk já vive sua temporada mais artilheira desde 2018, quando foi às redes 17 vezes. Em 2017, marcou 30 gols - marca viável de se alcançar, já que o Atlético terá pelo menos mais 24 partidas no ano (21 do Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil e duas da Copa Libertadores).





Em 2013, Jô foi o artilheiro do Atlético, com os mesmos 19 gols que Hulk já marcou em 2021. Naquele ano, o time alvinegro alcançou a glória eterna ao levar o título da Libertadores. Antes, já havia vencido o Campeonato Mineiro.





No ano seguinte, o Atlético viveu mais uma temporada vitoriosa, com as conquistas da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil. O artilheiro foi Diego Tardelli, também com 19 gols.





De lá para cá, o Atlético teve quatro anos com artilheiros que foram às redes mais vezes: 2015 (Lucas Pratto, com 23 gols), 2016 (Robinho, com 30), 2017 (Fred, com 30) e 2018 (Ricardo Oliveira, com 22).





Hulk caminha para se equiparar a eles. E mais do que isso: cravar o nome na história do clube, quem sabe, com títulos conquistados.