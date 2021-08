Como escalar Hulk e Diego Costa juntos no Atlético? Cuca não se preocupa

Hulk (de costas) e Diego Costa (de frente) em treino do Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) Como escalar Hulk e Diego Costa juntos no ataque do Atlético? O técnico Cuca foi questionado sobre o tema, mas garantiu não se preocupar.









"Por isso (quantidade de jogos) não me preocupo hoje com saber como vai fazer para jogarem o Diego Costa e o Hulk. Eles vão jogar um dia juntos, um dia com um na ponta, um dia com um na meia... E assim a gente vai ter os dois junto com os outros 20 e tantos que a gente tem até o final com um desgaste físico menor e um índice de lesão menor devido a esses cuidados também", disse.





Hulk e Diego Costa jogaram juntos por mais de 30 minutos nesse domingo. A dupla atuou em parte do segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Hulk iniciou o jogo como centroavante, mas, com a entrada de Diego Costa (que passou a ocupar o setor), foi deslocado para o lado direito - função que já exerceu em diversos momentos da carreira. Centralizado, o camisa 19 (que saiu do banco de reservas) fez o gol do empate.





Ao responder os questionamentos sobre a dupla, Cuca preferiu valorizar o grupo de jogadores. "Savarino jogou bem, Vargas jogou bem, Keno entrou bem, entrou melhor que nas outras vezes, o Nathan entrou bem, o Guga entrou bem, o Sasha entrou muito bem. Então, a gente não pode hoje pensar que jeito vou fazer para jogar esses dois (Hulk e Diego Costa)", afirmou.





Cuca quer dar ritmo e melhor preparo aos atletas de ataque nos próximos dias. Afinal, o Atlético só volta a jogar em 12 de setembro (domingo), às 16h, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Até lá, a ideia é descansar os mais desgastados e preparar fisicamente aqueles que ainda não estão na melhor forma. "Nós temos todos esses jogadores com potencial para ser explorado. Vou pensar em todos eles da melhor forma e usar os 15 dias para condicionar quem tem que condicionar, como são os casos do Keno e do Diego Costa e outros", completou.