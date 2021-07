Saiba qual é a meta de Mozart para o primeiro turno do Cruzeiro na Série B

Mozart projetou Cruzeiro entre os oito primeiro colocados até o fim do primeiro turno (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) consecutivo do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, Mozart apontou uma meta para alcançar até o fim do primeiro turno. O treinador espera que o time celeste, que não saiu do 0 a 0 com o Coritiba, nessa terça-feira, encerre a fase inicial da Segunda Divisão entre os oito primeiros colocados. Após o terceiro empatedo Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, Mozart apontou uma meta para alcançar até o fim do primeiro turno. O treinador espera que o time, que não saiu do 0 a 0 com o Coritiba, nessa terça-feira, encerre a fase inicial da Segunda Divisão entre os oito primeiros colocados.









Atualmente, o Cruzeiro é apenas o 13º colocado, com 10 pontos em 10 jogos disputados. O oitavo colocado é Brusque, que soma 13 pontos, mas tem apenas oito jogos até aqui. O aproveitamento dos catarinenses é de 54,2%, enquanto dos mineiros alcança apenas 33,3%.





Em 2020, quando disputou a Série B pela primeira vez, o Cruzeiro fechou o primeiro turno na 16ª colocação, com 20 pontos.





Até o fim do primeiro turno, o Cruzeiro ainda tem nove jogos pela frente. Os adversários são Botafogo (fora), Avaí (casa), Remo (fora), Vila Nova (fora), Londrina (casa), Brusque (fora), Vitória (casa), Sampaio Corrêa (fora) e Náutico (fora).





Também após o empate diante do Coritiba, Mozart pediu reação rápida ao Cruzeiro na Série B. "Precisamos reagir rapidamente. Mesmo se tivéssemos vencido aqui, já teríamos que pensar no Botafogo. Tenho que encontrar o melhor sistema, os jogadores que estiverem em melhores condições físicas para chegar no sábado e conseguir o resultado positivo. É isso que vamos tentar fazer", projetou.





O duelo diante do time de General Severiano está marcado para as 16h30 do próximo sábado, no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro.