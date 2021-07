Atlético inicia série com clássico, jogos contra gigantes e times do G6

Hulk é a grande esperança ofensiva do Atlético em sequência decisiva (foto: Pedro Souza/Atlético)

Julho é um mês decisivo para as pretensões do Atlético na temporada 2021. Nas próximas semanas, o time do técnico Cuca terá pela frentede peso pelo Campeonato Brasileiro e torneios mata-mata que disputa - Copa do Brasil e Copa Libertadores.