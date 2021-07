Parceria de sucesso: Nacho Fernández e Hulk fazem a diferença pelo Atlético

Nacho e Hulk são os destaques do Galo na temporada 2021 (foto: Pedro Souza/Atlético) apareceram para garantir a vitória do Galo sobre o Cuiabá, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante fez boa jogada e deixou o meia argentino livre, sem goleiro, para balançar as redes. Os números da dupla são excelentes na temporada. A parceria entre Nacho Fernández e Hulk vem sendo o diferencial do Atlético em 2021. Nesse domingo, os doispara garantir a vitória do Galo sobre o Cuiabá, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante fez boa jogada e deixou o meia argentino livre, sem goleiro, para balançar as redes. Os números da dupla são excelentes na





Mais do que os números individuais, a dupla funciona muito bem atuando junta. Hulk marcou dois gols com assistências de Nacho Fernández. Já o meia argentino balançou as redes três vezes após passes do companheiro.

Nacho exaltou a parceria com Hulk que vem gerando bons resultados ao Atlético na temporada. "(Hulk) me deu outra assistência importante para converter em gol. É um jogo de equipe e assim caminhamos", disse o meia.

A expectativa do torcedor do Atlético é para que a dupla volte a funcionar contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, às 19h, no Mineirão. Para isso, a torcida fica pela recuperação de Nacho Fernández.

O meia argentino deixou o campo contra o Cuiabá com um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Ele será reavaliado nesta segunda-feira e, caso nenhuma lesão seja detectada, ele deve ser liberado para o duelo contra o rubro-negro.