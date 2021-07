América: Uma vitória de primeira

João Paulo abriu o caminho do triunfo do Coelho no Horto, o primeiro como mandante neste Campeonato Brasileiro (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O América venceu a primeira partida em casa na Série A do Campeonato Brasileiro e manteve a boa fase, alcançada após a chegada do técnico Vágner Mancini. E não foi diante de qualquer adversário não. O Coelho foi astuto para bater o Santos por 2 a 0, ontem à noite, no Independência, gols de João Paulo e Carlos Alberto. Deixou a bola com a equipe paulista na maior parte do jogo e usou as oportunidades que teve para marcar, com João Paulo e Carlos Alberto, para chegar ao primeiro triunfo como mandante na competição.





Sob o comando de Mancini, são dois empates e duas vitórias. A meta é continuar a ascensão na próxima rodada, ainda que o desafio seja complicado: o América vai visitar o Fortaleza, no Castelão, às 18h de quarta-feira.





A partida foi especial para um jogador criado na base do Coelho. O atacante Carlos Alberto, de 19 anos, precisou de pouco mais de seis minutos em campo para marcar seu primeiro gol como profissional.





O prata da casa foi acionado por Mancini aos 42min do segundo tempo. Aos 49, depois de uma arrancada impressionante, fez o gol que selou o importante triunfo americano no Horto.

“Feliz pela vitória, por ter entrado, ter contribuído com gol. Venho sonhando com este gol há muito tempo, e hoje não foi diferente. Estava no banco bem concentrado”, disse Carlos Alberto, logo após a partida.





O atacante, que atuou em nove jogos pela equipe nesta temporada, ressaltou a força do grupo do América para buscar a vitória sobre o Santos. “Este grupo é fantástico. Esta união, comprometimento que todos têm. Foi uma partida em que nos superamos, tenho certeza que vamos seguir crescendo na competição”, afirmou o jovem jogador, que já tem, no currículo, convocações para a Seleção Brasileira.





O JOGO

O América não conseguiu se impor em casa, mas jogou com as armas que tinha. Com o Santos trocando passes no campo de ataque, quem tinha as iniciativas do confronto era o Peixe, que assustava muito. Em três finalizações, Matheus Cavichioli fez defesas seguras.





Aos 18min, o goleiro americano salvou a equipe: ele foi até a entrada da área e espalmou a tentativa, cara a cara, de Marcos Guilherme. Ribamar teve melhor oportunidade do Coelho aos 20, em cruzamento de Eduardo – o atacante saltou sozinho, mas não alcançou a bola.





O time mineiro voltou melhor após o intervalo. Vágner Mancini acertou os detalhes para evitar que o Santos envolvesse o América, que conseguia ter mais posse de bola e encontrava espaços nas laterais.





Após uma primeira investida e um cruzamento errado, um segundo cruzamento “errado” deu certo. João Paulo recebeu pela esquerda e avançou para cruzar. O lateral pegou tão bem na bola que ela foi no ângulo do seu xará, o goleiro santista João Paulo, para fazer 1 a 0.





O Santos retomou a carga em ações ofensivas. A pressão quase deu resultado aos 23min, em chute de fora da área de Camacho, que exigiu outra grande defesa de Cavichioli. Aos 35, Madson caiu na área americana pedindo pênalti. O santista sofreu carga leve de Alan Ruschel, segundo a arbitragem, que após análise do VAR mandou seguir a partida, marcando tiro de meta para Cavichioli.





Nos minutos finais só deu Santos. Aos 41, o goleiro americano salvou o time mais uma vez, saindo bem para abafar chute de Marinho. Nos acréscimos, Carlos Alberto aproveitou bela saída rápida em contra-ataque e ficou cara a cara com João Paulo. O jovem americano teve tranquilidade para deslocar o santista e matar o jogo, com os 2 a 0.





AMÉRICA 2 X 0 SANTOS