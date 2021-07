Mozart analisa Sobis e diz como atacante poderá atuar pelo Cruzeiro

Rafael Sobis assumiu a camisa 10 do Cruzeiro em 2021 (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) fundamental para evitar o rebaixamento do clube à Série C do Campeonato Brasileiro, nesta temporada o atacante não tem conseguido balançar a rede ou mesmo auxiliar com passes decisivos. Titular absoluto do Cruzeiro, Rafael Sobis, de 36 anos, tem enfrentado cobranças pelas atuações recentes. Diferentemente de 2020, quando foipara evitar o rebaixamento do clube à Série C do Campeonato Brasileiro, nesta temporada o atacante não tem conseguidoa rede ou mesmo auxiliar com passes decisivos.









"Sobis é um jogador importante para nós, como todos são. Ele é uma referência no ataque. Hoje, não conseguimos produzir tanto para gerar uma situação clara de gol para ele. Acredito que ele pode atuar como um (camisa) 9 ou junto com um camisa 9. Acho que até facilita as características dele atuar junto com um 9", disse.





"Mas não existe titular absoluto no nosso time. Eu vou por produtividade e questão física. Na terça-feira, analisando esses próximos dois dias, vamos colocar em campo aqueles que tiverem as melhores condições físicas", complementou o treinador do Cruzeiro.





A declaração de Mozart acontece justamente no momento em que Marcelo Moreno volta a ficar à disposição. O atacante, que já recebeu muitos elogios do treinador, retornou à Toca da Raposa II na última semana após defender a Seleção Boliviana em Copa América e Eliminatórias da Copa do Mundo.





O próximo jogo do Cruzeiro será já nesta terça-feira, às 19h, diante do Coritiba, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Moreno e Wellington Nem, de acordo com Mozart, poderão ser convocados para a partida no Mineirão.