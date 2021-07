Prefeitura de BH mantém veto a público em eventos esportivos

Eventos esportivos seguirão sem a presença de público em Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) pandemia de COVID-19. No entanto, museus, teatros, shows e outros espaços socioculturais estão liberados na capital mineira a partir de sábado (3). A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou, nesta quinta-feira (1), a manutenção do veto ao público em eventos esportivos pelade COVID-19. No entanto, museus, teatros, shows e outros espaços socioculturais estão liberados na capital mineira a partir de sábado (3).





O último fim de semana de jogos com público em Belo Horizonte ocorreu nos dias 7 e 8 de março de 2020. Na ocasião, o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão e, no dia seguinte, o América empatou em 1 a 1 com o Boa Esporte.

Em 17 de março do ano passado, a Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu todos os eventos esportivos por conta da pandemia de COVID-19. Após longa paralisação, o futebol só foi retomado em 26 de julho de 2020, com o retorno do Campeonato Mineiro - ainda que sem público.

Indicadores atuais e flexibilização





A capital mineira não tem nenhum dos três indicadores da virose na faixa crítica da escala de risco. As ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria estão dentro do patamar intermediário e a transmissão do novo coronavírus no 'controlado'.





A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 está em 65,1%. A taxa de uso das enfermarias para pacientes com a virose recuou de 51,5% para 49,1%. O Rt, que mede a transmissão, está em 0,89.





"Por causa dessa queda, o comitê decidiu pela liberação de eventos na cidade", disse Jackson Machado.





"Show e teatro estão liberados com público obrigatoriamente sentado e com limite de 600 pessoas. Se tiver alimentação e bebida, o limite é de 400 pessoas, seguindo protocolos rígidos de metragem quadrada", explicou o presidente da Belotur, Gilberto Castro.