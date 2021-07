Sem Matheus Pereira, Cruzeiro define convocados para enfrentar o Brasil-RS

O Cruzeiro divulgou nesta quinta-feira a lista depara a viagem a Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde enfrentará o Brasil-RS, às 19h de sábado, pela nona rodada da Série B.

A surpresa nado técnico Mozart Santos é a ausência do lateral-esquerdo Matheus Pereira, titular no empate por 3 a 3 com o Guarani, nessa quarta-feira, no Mineirão.