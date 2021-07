3-4-3 ou 4-3-3? Mozart faz mistério sobre Cruzeiro para jogo com Brasil-RS

Mozart não terá muito tempo para escolher formação do Cruzeiro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) absorver mais um empate na Série B do Campeonato Brasileiro, desta vez por 3 a 3 diante do Guarani, pela 8ª rodada, no Mineirão. Já neste sábado, às 19h, o time celeste tem compromisso diante do Brasil, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Cruzeiro terá pouco tempo paramais um empate na Série B do Campeonato Brasileiro, desta vez por 3 a 3 diante do Guarani, pela 8ª rodada, no Mineirão. Já neste sábado, às 19h, o time celeste temdiante do Brasil, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.









"É cedo para decidir. Preciso ver as condições do Paulo (zagueiro), as condições do Léo (Santos, zagueiro) e de outros jogadores. (Preciso ver as) Condições físicas, porque eles vêm de uma sequência de jogos e as partidas exigem muito da parte física. Antes de tomar a decisão, vamos avaliar a questão física desses atletas", ponderou Mozart.





Para o jogo no Sul do país, o treinador do Cruzeiro terá o retorno do zagueiro Ramon, titular absoluto do clube na temporada (23 jogos). Se optar por manter a organização dessa quarta, Mozart deverá promover estreia de nova dupla de zaga, com Léo Santos e Ramon. Já se escolher o esquema 3-4-3, o jovem Paulo poderá ganhar nova oportunidade.





Outras dúvidas são sobre os retornos do zagueiro Eduardo Brock, em tratamento de lesão muscular na coxa esquerda, e do lateral-direito Raúl Cáceres, cortado da partida diante do Guarani em função de uma otite (inflamação no ouvido). O volante Jadson, em negociação avançada com o Juventude, não deverá mais vestir a camisa celeste nesta temporada.





O Cruzeiro se reapresenta na Toca da Raposa II já nesta quinta-feira, às 14h30, e embarca para Porto Alegre após treino regenerativo dos jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Mineirão. Na sexta-feira, o time celeste realizará trabalhos no período da manhã, no CT do Grêmio, antes da viagem para Pelotas, local da partida de sábado.