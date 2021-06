Nacho e mais 4: Atlético ganha 'reforços' após surto de COVID-19

Meia Nacho Fernández está de volta aos treinos na Cidade do Galo (foto: (Foto: Divulgação/Atlético) )





O Atlético ganhou 'reforços' após novo surto de COVID-19 na Cidade do Galo, em Vespasiano. São eles: os meias Nacho Fernández, Dylan e Nathan, o zagueiro Micael e o atacante Marrony.









De acordo com a assessoria do clube, todos eles realizaram exames físicos e cardiológicos protocolares após cumprirem isolamento social. Os atletas estão liberados e participarão de atividade coletiva nesta terça-feira (29). Além deles, o atacante Sávio retornou da Seleção Brasileira Sub-17 e também está à disposição do técnico Cuca.





O retorno do meio-campista Nacho Fernández era o mais aguardado pela torcida do Atlético. Nos últimos três jogos, a equipe alvinegra encontrou muitas dificuldades na criação de jogadas e somou apenas um ponto - empate com a Chapecoense e O técnico Cuca chegou a acionar, em duas oportunidades, um setor de meio-campo com três volantes de origem. Sem a qualidade nos passes e a boa visão de jogo de Nacho, o Galo ficou refém da individualidade de Hulk para produzir ocasiões ofensivas.





Reforçado, o Atlético se prepara para enfrentar o Atlético-GO, às 19h desta quinta-feira (1), no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.