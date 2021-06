Auxiliar de Cuca projeta retorno de Nacho ao Atlético depois da COVID-19

Recuperado da COVID-19, Nacho Fernández pode reaparecer diante do Atlético-GO (foto: Pedro Souza/Atlético) confronto com o Atlético-GO, na próxima quinta-feira, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino estava gripado, depois testou positivo para COVID-19 e foi afastado para cumprir o período de isolamento. Ausente desde o jogo contra o Internacional, no dia 16 de junho, no Beira-Rio, o armador Nacho Fernández deve reaparecer no Atlético para ocom o Atlético-GO, na próxima quinta-feira, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino estava gripado, depois testou positivo para COVID-19 e foi afastado para cumprir o período de





aproveitado diante do Dragão, mesmo que ainda esteja um pouco debilitado pela doença. "Acho que o Nacho pode voltar na quinta-feira. É lógico que depois da COVID-19 ele não vai estar 100%, mas já deverá ficar à disposição", reiterou. Depois da derrota para o Santos, na Vila Belmiro, o auxiliar Cuquinha, que substitituiu o irmão Cuca, suspenso, disse que Nacho tem chance de ser





Cuquinha admitiu que a ausência do argentino foi muito sentida na sequência ruim do Galo. O argentino ficou afastado dos jogos contra Internacional, na vitoria alvinegra por 1 a 0, no Beira-Rio, Chapecoense, no empate por 1 a 1 no Mineirão, Ceará e Santos, nas respectivas derrotas por 2 a 1 e 2 a 0, ambas fora de casa. "Ele faz muita falta, é um armador, um jogador que chama a responsabilidade e faz falta, por ser um jogador de criatividade do time", destacou.





Além de Nacho, o Atlético deve ter o retorno do atacante Savarino. Ele estava com a Seleção Venezuelana na Copa América. Com a eliminação da 'Vino Tinto' no Grupo B, ele vai se reapresentar ao clube e pode voltar contra o Atlético-GO.





DOR DE CABEÇA NA LATERAL





Por outro lado, a comissão técnica terá mais problemas para montar a equipe visando ao duelo contra o Dragão. O lateral-esquerdo Guilherme Arana e o volante Allan estão suspensos. O primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto o segundo foi expulso diante do Santos.





Allan seria uma opção para compor o lado esquerdo da defesa na quinta-feira, já que Dodô, reserva imediato de Guilherme Arana, está afastado por causa de lesão. Outro que poderia exercer a função, o zagueiro Junior Alonso, ainda está com o Paraguai na Copa América. Cuquinha admitiu problema com as ausências, mas alertou para necessidade de reabilitação.





"Vamos ter dor de cabeça para armar o time na quinta. Mas a dor de cabeça é maior pelo fato de não termos tido o resultado, não somarmos pontos. Isso é mais dor de cabeça ainda. Quanto à lateral esquerda vamos ter que dar um jeito. Precisamos é ganhar o jogo e colocar o Atlético na parte de cima da tabela, que é o que o torcedor e nós esperamos", declarou.