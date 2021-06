Lista com Dudu e Bruno Henrique pode fazer Cruzeiro lucrar; entenda

Dudu, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, passaram pela base celeste (foto: (Foto: Montagem com fotos de César Greco/Palmeiras e Alexandre Vidal/Flamengo) )





Empresa especializada em soluções esportivas, a Pluri Consultoria realizou grande levantamento sobre quais jogadores ainda poderão render receitas ao Cruzeiro por meio do mecanismo de solidariedade - percentual de vendas pago aos clubes formadores. Ela separou aqueles que têm potencial alto, médio ou baixo de retorno financeiro em duas operações.









A lista inclui jogadores como Bruno Henrique, do Flamengo, e Dudu, do Palmeiras. Ídolos do Cruzeiro, como Arrascaeta e Ricardo Goulart, também integram a relação - veja os nomes mais importantes na galeria abaixo. Somados, o valor de mercado desses quatro atletas, segundo a Pluri, é de 48,2 milhões de euros.





O estudo foi contratado pela Liqi Digital Assets, que lidera o projeto de token - um criptoativo - lançado pelo Cruzeiro há cerca de um mês. Foi criada uma cesta de recebíveis ligados ao mecanismo de solidariedade de 380 jogadores de futebol que passaram pela base da Raposa.





De acordo com o Cruzeiro, já foram embolsados quase R$ 1,5 milhão com a venda de mais de 79 mil tokens do time. De acordo com o Valor Econômico, quase 1.500 investidores já compraram o criptoativo do clube celeste (entenda como funciona no fim do texto).





Mecanismo de solidariedade





O Mecanismo de Solidariedade por Formação de Atleta é um dispositivo previsto no Regulamento de Transferências da FIFA, criado em 2001 com o objetivo de remunerar os clubes pela formação de atletas.





É transferido ao clube formador o percentual de até 5% do valor total de cada transferência, desde que ela tenha envolvido valores financeiros. Os valores (correspondentes ao limite de 5%) devem ser distribuídos proporcionalmente a todos os clubes pelos quais o atleta passou até completar 23 anos.





No ano passado, uma alteração da regra ampliou ainda mais o leque para recebimento do percentual. Transferências no mesmo país passaram a render receitas aos clubes formadores, desde que os beneficiados com o mecanismo sejam filiados a outras federações.





Os 5% são divididos da seguinte forma:





Temporada do 12º ao 15º aniversário: clube leva 0,25% da compensação total por cada ano.

Temporada do 16º ao 23º aniversário: clube leva 0,5% da compensação total por cada ano.





Como funciona o Cruzeiro Tokens





De acordo com o projeto desenvolvido pelo Cruzeiro, em parceria com a Liqi Digital Assets, a partir do momento que um investidor adquire “Cruzeiro Tokens - Talentos da Toca”, ele tem o direito de receber uma parte proporcional à sua aquisição de todo o dinheiro que o clube receber nos próximos anos pelo Mecanismo de Solidariedade.





Segundo o site do programa, pelos próximos seis anos estima-se que o Cruzeiro receberá R$ 19,8 milhões por meio do Mecanismo de Solidariedade. Parte dessa arrecadação (40% ou R$ 7,92 milhões) será dedicada ao pagamento dos investidores que adquiriram o Cruzeiro Token.