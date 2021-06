Matemática do Coelho já está no vermelho

Com apenas 2 pontos, diretoria do América projeta necessidade de aproveitamento de 58% no restante do primeiro turno (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)





O América precisa de reação imediata no Campeonato Brasileiro para atingir uma 'meta' de segurança estipulada por Marcus Salum, coordenador de futebol clube empresa. Em fevereiro, em entrevista ao Superesportes, o dirigente afirmou que equipes de menor poder aquisitivo precisam finalizar o primeiro turno com, no mínimo, 25 pontos. Seria o passo inicial para se manter na elite.



Na avaliação de Salum, a primeira metade da competição é fundamental para definir o futuro das equipes consideradas intermediárias, como o Coelho, que subiu da Série B. Isso porque, na análise do coordenador de futebol americano, o segundo turno é mais duro.





"Minha visão de Série A para os clubes intermediários é assim: o primeiro turno é fundamental para os de poder aquisitivo menor. Você tem de ter uma bandeirada no primeiro turno de 25 pontos. No mínimo. E aí, você tem condição de se estabilizar, porque o segundo turno fica muito difícil", avaliou.





Passadas seis rodadas da atual edição da Série A, o América soma 2 pontos na tabela de classificação. É vice-lanterna, superando apenas o Grêmio. Dessa forma, para atingir a pontuação estipulada por Salum, o Coelho precisa conquistar 23, entre 39 possíveis, o que equivaleria a aproveitamento de 58,9% (contra os 11,1% atuais). Nos 13 jogos restantes para o fim do primeiro turno, a equipe de Vágner Mancini teria de obter, por exemplo, sete vitórias e dois empates. Neste caminho, o Coelho terá pela frente sete partidas no Independência, em Belo Horizonte, e seis longe de seus domínios.





"O América fez 22 no turno de 2018, 18 no returno e acabou com 40 pontos. Se tivesse feito os 25, não teria caído. Essa é uma visão que eu tenho das minhas métricas de campeonato, que eu falo muito. Já tenho estudado há muitos anos", detalha Salum.





Com o empate em 1 a 1 diante do Juventude na quinta-feira, o América alcançou uma marca negativa. Já são dez jogos seguidos sem vencer, incluindo Campeonato Mineiro e Copa do Brasil – com seis empates e quatro derrotas. Agora, o Coelho enxerga o 'alerta ligado' para o risco de rebaixamento e precisa de reação imediata no Brasileiro.





Seca ofensiva

Neste período, o time mineiro passa também por uma 'seca ofensiva'. Foram apenas quatro gols marcados, sendo dois deles na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Criciúma – que marcou a eliminação precoce do América no torneio.





Na Série A, são dois empates e quatro derrotas. A situação se torna ainda mais preocupante quando se leva em conta que o Coelho empatou no Horto contra dois adversários que podem se transformar em concorrentes diretos na luta contra a queda à Segunda Divisão: Cuiabá e Juventude.





Amanhã, o time buscará reação diante do Internacional, às 20h30, no Independência. A partida pela 7ª rodada representa uma oportunidade para que o América deixe a zona de rebaixamento. Se vencer, o Coelho chegará a 5 pontos e poderá alcançar a 15ª colocação, mas dependendo de tropeços de rivais acima na tabela.





*Estagiário sob a supervisão do subeditor Eduardo Murta.