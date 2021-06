Estreia de Mancini: América recebe o Juventude e mira 1ª vitória na Série A

Vagner Mancini fará sua estreia no comando técnico do América diante do Juventude (foto: Mourão Panda/América) estreia do técnico Vagner Mancini, o América recebe o Juventude às 16h desta quinta-feira (24), em partida válida pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Coelho quer espantar o mau momento e, no Independência, em Belo Horizonte, irá em busca da sua 1ª vitória na competição. Nado técnico Vagner Mancini, o América recebe o Juventude às 16h desta quinta-feira (24), em partida válida pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Coelho quer espantar o mau momento e, no Independência, em Belo Horizonte, irá em busca da sua 1ª vitória na competição.









No último sábado (19), o Coelho anunciou a contratação de Vagner Mancini, que chegou para substituir Lisca no comando técnico. O treinador de 54 anos buscará repetir os feitos que realizou nos anos de 2019 e 2020, quando auxiliou, respectivamente, Atlético e Corinthians na briga contra o rebaixamento à Série B.





Momento do rival





Dentro das limitações de um time recém-chegado da Série B, o Juventude teve um início razoável na elite do futebol brasileiro. Em cinco jogos, a equipe comandada por Marquinhos Santos somou cinco pontos - com uma vitória, dois empates e duas derrotas.





Na 5ª rodada, o Ju superou o Sport por 1 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O atacante Matheus Peixoto marcou, aos 38min do segundo tempo, o gol que garantiu a primeira vitória do time gaúcho nesta Série A.





Com o triunfo, o Juventude deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão e alcançou a 14ª colocação. No Rio Grande do Sul, o duelo com o América também é avaliado como um confronto direto contra o rebaixamento e, por isso, a equipe gaúcha vem para Belo Horizonte com ambições de vitória.





Baixas e dúvidas





A principal dúvida na escalação do América está no substituto de Ademir, que teve lesão muscular constatada na coxa direita. O experiente Felipe Azevedo e o jovem Gustavo aparecem como os candidatos mais fortes.





No meio-campo, a dúvida é se Ramon, que teve boa atuação contra o Palmeiras, seguirá como titular. Juninho Valoura, que vinha exercendo a função de primeiro volante, está treinando normalmente com o grupo após se recuperar de uma cirurgia no olho.





Além de Ademir, o Coelho tem outras três ausências: o lateral-esquerdo Marlon e o atacante Luiz Fernando seguem em tratamento de lesões no departamento médico. Com COVID-19, o goleiro Matheus Cavichioli também é baixa. Zé Ricardo, em fase de transição física após lesão, é dúvida para o confronto - ainda que disponível, não deve ser acionado como titular.





Por sua vez, o Juventude não contará com o lateral-esquerdo Alyson e o atacante Roberson - ambos em tratamento de lesões no departamento médico -, além do volante Guilherme Castilho, um dos destaques da equipe neste início de temporada. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Sport e está suspenso.





América





Jori; Eduardo, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Ramon (Juninho Valoura), Alê e Juninho; Geovane, Felipe Azevedo (Gustavo) e Rodolfo.

Técnico: Vagner Mancini





Juventude





Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Matheus Jesus e Wescley; Chico, Paulinho Bóia (Marcos Vinicios) e Matheus Peixoto.

Técnico: Marquinhos Santos





Motivo: 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quinta-feira, 24 de junho de 2021, às 16h

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: Premiere