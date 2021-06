Atlético visita Ceará e tenta manter 100% como visitante no Brasileiro

Cuca vem sofrendo com desfalques no Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) frustrante empate contra a Chapecoense no Mineirão, o Atlético mira reabilitação no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, no estádio Castelão, em Fortaleza, o Galo visita o Ceará para tentar manter 100% de aproveitamento como visitante na competição. Depois doempate contra a Chapecoense no Mineirão, o Atlético mira reabilitação no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, no estádio Castelão, em Fortaleza, o Galo visita o Ceará para tentar manter 100% de aproveitamento como visitante na





Cuca vem sofrendo com desfalques no Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) A equipe comandada pelo técnico Cuca jogou duas vezes fora de casa, contra Sport e Internacional, e venceu ambas por 1 a 0.





Com 10 pontos no Campeonato Brasileiro, o Galo busca o triunfo para se manter no grupo dos primeiros colocados. O alvinegro ocupa a 6ª posição.

Já o Ceará vive fase ruim na Série A. Depois da estreia com vitória, foram dois empates e duas derrotas. A equipe, no 12° lugar, tenta a reabilitação contra o Atlético.

O jogo desta noite será marcado pela série de desfalques das duas equipes: são 25 ausências, sendo 14 do Atlético e 11 do Ceará.





Atlético

O Atlético tem 14 desfalques para a partida desta quinta-feira: Igor Rabello, Micael, Nacho Fernández, Nathan, Dylan, Eduardo Sasha e Marrony (COVID-19), Dodô e Rafael (lesionados), Junior Alonso, Alan Franco, Eduardo Vargas e Jefferson Savarino (em disputa da Copa América) e Sávio, com a Seleção Brasileira Sub-17.





A tendência é que o técnico Cuca repita a mesma escalação do empate com a Chapecoense. As mudanças serão no banco de reservas, com a entrada de vários jovens da base entre os relacionados.





No duelo desta noite, o Atlético busca quebrar a fase de 'um gol por jogo'. No Campeonato Brasileiro, são cinco partidas e cinco gols marcados. O atacante Hulk citou as várias chances de perigo criadas pelo time, porém ressaltou a necessidade de caprichar um pouco mais para melhorar o aproveitamento.

A gente procura, tenta e cria. Foi assim ontem, nos outros jogos, mas infelizmente não estamos tomando as melhores decisões na hora de finalizar. Por vezes falta um pouquinho de sorte, a equipe está tentando e buscando", disse o camisa 7, artilheiro do Galo em 2021, com 11 gols.

"Se você for olhar as estatísticas dos últimos jogos, nós tivemos muitas chances para fazer gols. Ontem mesmo teve a minha cabeçada na trave, meu chute que o goleiro fez uma grande defesa, chute do Hyoran, enfim, muitos lances que poderíamos ter concluído em gol e infelizmente não aconteceu", continuou.





Ceará

O técnico Guto Ferreira tem 11 desfalques para o confronto: Richard, Luiz Otávio, Alan Uchoa, Klaus, Fabinho, Rick e Cléber (COVID-19), João Ricardo e Vitor Jacaré (lesionados), William Oliveira (transição) e João Victor, com a Seleção Brasileira Sub-17.





O Ceará deve ter apenas uma mudança na equipe em relação ao time que empatou com o Internacional por 1 a 1, fora de casa, no último domingo. O volante Oliveira deve entrar na vaga de Marlon.

CEARÁ X ATLÉTICO

Ceará

Vinícius; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Oliveira, Fernando Sobral, Jorginho, Lima e Mendoza; Saulo Mineiro

Técnico: Guto Ferreira

Atlético

Everson; Guga, Gabriel, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair, Tchê Tchê e Hyoran; Keno e Hulk

Técnico: Cuca

Motivo: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Castelão

Data e horário: 24 de junho, de quinta-feira, às 19h

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)