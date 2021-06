Salum menciona 'orgulho' do América por ter Mancini como treinador

Marcus Salum, coordenador de futebol clube-empresa do América, e Vagner Mancini, novo técnico do Coelho (foto: Mourão Panda/América) futebol clube-empresa do América, rasgou elogios a Vagner Mancini, novo treinador do Coelho. O dirigente mencionou o 'orgulho' do clube por contar com o profissional. Marcus Salum, coordenador declube-empresa do América, rasgou elogios a Vagner Mancini, novo treinador do Coelho. O dirigenteo 'orgulho' do clube por contar com o profissional.









"Agradecer porque, prontamente, ele já foi assistir ao jogo contra o Palmeiras em São Paulo, mesmo com alguns probleminhas que ele tinha. (...) Eu quero que ele saiba da nossa esperança e a nossa confiança no trabalho dele. Quando a gente escolhe um treinador, é porque a gente olha e vê toda a trajetória desse profissional no futebol brasileiro. A do Mancini é uma trajetória que a gente tem muito a orgulhar, como homem do futebol, em poder tê-lo aqui com a gente", afirmou.





Na sequência, Salum desejou que o 'casamento' entre Mancini e Coelho se transforme naquilo que definiu como 'padrão América': uma parceria que funciona e perdura por longo período de tempo - como foi com Lisca, último treinador do clube mineiro, que permaneceu por um ano e quatro meses no cargo.





"Espero que ele tenha sucesso, como teve na maioria dos clubes em que trabalhou, e que esse casamento seja no padrão América: aquele que dá certo e fica muito tempo. Que a gente se torne amigo e confie no trabalho, como a gente tem certeza que o Mancini tem condição de fazer. O momento é difícil, a gente sabe. Foi um começo muito claudicante. Nós tropeçamos um pouquinho. Sabemos que a gente precisa corrigir os rumos e vamos fazer isso. Por isso que trouxemos o Mancini - para ser o condutor dessa jornada", salientou Salum.





Vagner Mancini fará sua estreia no comando do América às 16h desta quinta-feira (24), contra o Juventude, no Independência, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.