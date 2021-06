Gigantes do futebol, Cruzeiro e Vasco fazem duelo inédito pela Série B

Mozart precisará fazer alterações na equipe que duelará com o Vasco (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) medirão forças em duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Gigantes do futebol sul-americano, Cruzeiro e Vasco se encontram nesta quinta-feira, em meio à crise que vivem há algumas temporadas, em jogo marcado para as 21h30, no Mineirão. Será a primeira vez que mineiros e cariocasforças em duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.









Este será também, para o Cruzeiro, o primeiro encontro contra um integrante do grupo de campeões da Série A que disputa a Segunda Divisão em 2021. Guarani, Botafogo e Coritiba são as outras equipes que já levantaram o troféu da elite do futebol brasileiro e buscam o acesso.





Cruzeiro





Em crise sem fim, o Cruzeiro voltou para a zona de rebaixamento da Série B após a derrota por 2 a 1 para o Operário-PR, na última rodada. A equipe do técnico Mozart ocupa a 17ª colocação, com quatro pontos em cinco jogos disputados - uma vitória, um empate e três derrotas. O Z4 ainda tem Avaí, Londrina e Ponte Preta.





Para tentar virar a chave e voltar ao caminho das vitórias, o Cruzeiro precisará superar desafios nesta quinta-feira. O time celeste terá desfalques importantes no Mineirão. Na zaga, Mozart não contará com Eduardo Brock, em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, e Weverton, expulso diante do Operário.





No meio-campo, o experiente Giovanni, de 27 anos, também ficou fora da lista de relacionados. Ele deixou a partida diante do Operário com incômodo na coxa e, por esse motivo, nem sequer participou das atividades de preparação para o duelo contra o Vasco. A tendência é que Mozart opte por Rômulo em seu lugar.





Na defesa, que deverá ser formada com uma linha de três, as únicas opções são Ramon, Joseph e Paulo. Por outro lado, o Cruzeiro ganha o retorno do lateral-direito Cáceres. O paraguaio se recuperou da COVID-19 e fica à disposição do treinador para iniciar o jogo diante do Vasco.





No banco de reservas, a grande novidade será o lateral-direito Norberto, apresentado como reforço nesta quarta-feira. Ele foi relacionado pela primeira vez.





Nesta semana, o Cruzeiro também anunciou as contratações do atacante Wellington Nem e do lateral-esquerdo Jean Victor. Ambos, porém, ainda dependem de regularização no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para ganharem condições legais de estrear com a camisa celeste.





Vasco





Diante do Cruzeiro, o Vasco buscará a segunda vitória consecutiva na Série B. No último sábado, a equipe comandada por Marcelo Cabo amenizou a pressão ao golear o CRB por 3 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro.





O Vasco é o 10º colocado na classificação, com 7 pontos em cinco partidas disputadas - duas vitórias, um empate e duas derrotas.





O treinador pretendia repetir a escalação diante do Cruzeiro, mas recebeu uma notícia que frustrou seus planos. O volante Rômulo testou positivo para o coronavírus e precisará ficar em isolamento. Michel e Andrey disputam uma vaga no time, com grande favoritismo para o primeiro.





CRUZEIRO X VASCO





Cruzeiro

Fábio; Joseph, Ramon e Paulo; Cáceres, Matheus Barbosa, Giovanni e Felipe Augusto; Bruno José, Marcinho e Rafael Sobis. Técnico: Mozart





Vasco

Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Michel (Andrey), Bruno Gomes, MT e Morato; Marquinhos Gabriel e Cano. Técnico: Marcelo Cabo





Motivo: 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 24 de junho de 2021 (quinta-feira), às 21h30

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Herman Brumel Vani (SP)