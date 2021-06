Jean Victor tenta acordo com o Boavista para acertar com Cruzeiro

ean Victor foi um dos destaques do Boavista no Carioca (foto: (Foto: Boavista / Divulgação))





O estafe do lateral-esquerdo Jean Victor negocia a liberação do Boavista-RJ para que o atleta possa acertar com o Cruzeiro para a disputa da Série B. As tratativas com o clube celeste estão avançadas, mas, antes de finalizar e assinar o contrato, o jogador de 26 anos tenta um acordo com o clube carioca, já que seu vínculo vai até o dia 31 de dezembro.









Jean Victor e seus empresários terão conversas com dirigentes do Boavista-RJ ao longo desta quarta-feira em busca de um pacto para selar sua saída do clube carioca. Há otimismo por parte do estafe do atleta, conforme apurou o Superesportes.





O jogador já deixou claro que quer atuar no Cruzeiro e a tendência é que a diretoria do time de Saquarema-RJ não seja um obstáculo nas pretensões do lateral. Nas últimas semanas, ele recebeu sondagens de outros clubes, sendo o Goiás um dos interessados.





Em 2021, Jean Victor participou de 15 jogos e marcou três gols, sendo um deles no empate do Boavista com o Flamengo por 1 a 1, pelo Campeonato Carioca. O atleta se destaca pelo ímpeto ofensivo e tem a aprovação do técnico Mozart para sua chegada à Toca da Raposa II. Caso seja liberado, o jogador viajará ainda nesta semana a BH para fazer exames médicos e assinar contrato.





Mineiro de Ouro Branco, Jean Victor começou na base em clubes do estado. Primeiro, passou pelo Guarany, de Pará de Minas, depois vestiu a camisa do Progresso, de Ouro Preto.





O lateral ainda atuou por Botafogo, Botafogo-PB, Oeste-SP, Boa Vista-RJ, Audax Rio e Paraná.





A informação da negociação do Cruzeiro com Jean Victor foi noticiada primeiro pela Rádio Itatiaia.