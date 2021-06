Mancini espera América com atitude diferente diante do Inter: 'Que agrida'

Vagner Mancini fez sua estreia como treinador do América diante do Juventude (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) atitude diferente diante do Internacional, às 20h30 do domingo (27/6), no Independência, em Belo Horizonte. Após o empate em 1 a 1 contra o Juventude nesta quinta-feira (24/6), o treinador revelou a expectativa por um Coelho 'que agrida' a equipe gaúcha. O técnico Vagner Mancini espera que o América tenha umadiferente diante do Internacional, às 20h30 do domingo (27/6), no Independência, em Belo Horizonte. Após o empate em 1 a 1 contra o Juventude nesta quinta-feira (24/6), o treinador revelou a expectativa por um Coelho 'que agrida' a equipe gaúcha.









"O América é um time que quer permanecer na Série A e, para isso, vai ter que ter uma atitude um pouquinho diferente em campo. Lógico que isso demanda um certo tempo de treinamento, de conversa, mas o que eu espero é que a equipe entre no domingo como entrou no segundo tempo. Que seja uma equipe que agrida o Internacional, que tenha uma competitividade à mostra, que se supere em todos os lances, porque vai ter que ser assim no campeonato", afirmou.





Vice-lanterna do Brasileirão, o América marcou apenas dois gols e tem o pior ataque da competição. Na visão de Mancini, o Coelho precisa ser mais competitivo, já que o campeonato 'pede isso' à equipe.





"Sinceramente, que o América seja uma equipe extremamente competitiva, porque o campeonato do América pede isso. Existem outras equipes que têm outros objetivos. O nosso objetivo, que é a permanência, é exatamente ter uma equipe que compete, que briga, que sabe aquilo o que deve fazer com a bola, mas que tenha uma superação a cada lance - é assim que a gente quer implementar", avaliou.





América e Inter se enfrentam pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no próximo domingo. O Coelho precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Até o momento, a equipe empatou duas vezes e somou quatro derrotas na competição.