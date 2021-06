Mozart valoriza vitória do Cruzeiro sobre o Vasco em 'jogo de seis pontos'

Mozart valorizou resultado do Cruzeiro diante do Vasco (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press) protagonizaram duelo agitado na noite desta quinta-feira, no Mineirão. Com dois gols de Matheus Barbosa, os mineiros superaram os cariocas por 2 a 1. Após a partida, Mozart elogiou seus jogadores e valorizou o resultado em um 'jogo de seis pontos. Concorrentes diretos ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vascoduelo agitado na noite desta quinta-feira, no Mineirão. Com dois gols de Matheus Barbosa, os mineiros superaram os cariocas por 2 a 1. Após a partida, Mozartseus jogadores e valorizou o resultado em um 'jogo de seis pontos.









Com o resultado, o Cruzeiro igualou o número de pontos do Vasco na Segunda Divisão - cada um tem sete após seis rodadas disputadas. O clube celeste deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 11ª colocação da tabela.





"Eu achei que o Vasco iniciou muito bem o jogo. Nós equilibramos, tomamos o gol, mas conseguimos ter o poder para empatar e virar. Naquele momento, estávamos melhores. Voltamos melhores para o segundo tempo. Criamos as melhores ocasiões de gol na minha opinião e, nos últimos 15 minutos, eles colocaram dois centroavantes, o jogo ficou direto", analisou Mozart.





O comandante do Cruzeiro ainda dedicou a vitória aos jogadores. "Os jogadores estão de parabéns pelo espírito, dedicação, e pela entrega. Uma vitória que eu, treinador, dedico aos meus atletas", complementou o treinador.





Na próxima rodada, o Cruzeiro tem pela frente o compromisso diante do CSA, em Maceió, Alagoas. A partida está marcada para domingo (dia 27), às 20h30, no estádio Rei Pelé. Mozart terá o retorno do zagueiro Weverton, que cumpriu suspensão nesta quinta-feira.





Fica a expectativa pelas condições do zagueiro Eduardo Brock, que se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, e do meio-campista Giovanni, que reclamou de desconforto muscular na coxa. Por outro lado, o jovem Paulo, expulso diante do Vasco, cumprirá suspensão automática.